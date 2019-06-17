原标题：高考同学注意：要报志愿，高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中，大家都喜欢谈排名，各种排名大行其道，让人眼花缭乱，却不知到底哪个排行榜更可靠。

在作判断前，我们对排名要有一个基本认识。因为每个排行衡量的指标体系不一样，结果自然就会有相当差异。即便是同一个排名，因为尺子权重的调整，排名也会发生大幅度变化。

各种排名中的指标基本分两类，一种是绝对客观的数据，如论文；另一种是比较虚的指标，比如社会声誉与评价，这部分的数据采集以及客观性科学性都可能出现问题，也容易引起争论。

而且几乎所有的排名，都对理工科学校更为有利，尤其是理科更有优势的学校。所有排名中，最有说服力的都是各类科研成果，尤其是论文为核心的相关指标，因此大部分排名都更有利于理工科为主的学校。因此在看一个排名时，你可以主动为以文科见长的学校加上几分。

举一个例子：中国人民大学在经济、法律等社会科学类学科上长期遥遥领先于全国高校，但在很多排名中，都比较靠后，就是因为该校长期没有理工科，新建的也底子不厚；在综合性大学排名中，原来工科为主的高校与传统的文理为主的综合性大学相比，后者更有优势。清华与北大在这种排名中，清华很难超越北大，其中一个原因就是清华在很多年没有理科，只有工科，而北大理科齐全，积淀厚实，而医学又远远超越清华。同理，武汉大学在这方面就比华中科大更有优势。而在理科为主的学校，数学是比较难出成果的，生化、医学更容易出论文，因此生化、医学学科有优势的高校更容易在各类排名中领先。北大生化、医学在全国高校优势明显，在近年的排名中为北大争分不少。高校教师大多有感受，在一个学校内部如果以论文评奖，生化医学学科的教师也往往是遥遥领先。

谈一下几个有一定影响的排名。

先说最靠谱的。教育部有一个学科排名，客观公正是不容置疑的，但这个排名主要是学科。我个人觉得，本科生能有多少专业课，又会有多少名师大家来给你上？所以这个排名只是借鉴。

再说综合性排名。以前做排名的基本都是各类社会机构，但随着中国人对排名的重视以及需要，中国一些专业研究机构开始参与这项工作。相比较而言，这类机构所做的排名学性与客观公正性比较高。这其中，上海交大高等教育研究院的排名是公认较好的，也是中国在世界上鲜有的具有话语权的排名。但因这个排名定位不同，也导致其在中国的社会影响远不如其在专业领域的影响。这个排名以学校各类公开的、客观的科研成果与论文数据，尤其是国际上公认的一些数据为基础。但其最大的问题显然是，对擅长社科的高校评价有欠缺。

还有一类是社会机构的排名，如中国校友网以及比较早的武书连排名。这类排名往往除了客观数据，还加入了社会声望以及毕业生就业质量等评价。但非客观指标的真实性、科学性就成了问题，而且这类机构本身的学术力量与专业性也不足。更重要的是，此类排名过多涉及商业目的与操作，不可避免带来客观性公正性的争议。比如买排名的说法不绝于耳，也不断被曝光，此类排名我建议看看即可，不必当真。

最后我们说说US.NEWS与QS、伦敦泰晤士报等国外机构做的排名。NEWS的排名，资历非常老，但其价值还是限于出国人群。这个排名是媒体做的，传统上更重视社会声誉评价，因此，这个排名长期与我们的“观感”接近，也奠定了其权威地位。还有一个老牌的是来自英国的伦敦泰晤士报排名。这也是一个媒体做的排名，与NEWS几乎齐名，它也偏重社会声誉评价。这两个排名也有不足，但其公正性还是值得尊敬的，参考价值与意义还是很大的。

国外排名中最有意思的是近年异军突起的QS排名。有兴趣的可以去研究一下这家机构的背景。QS与NEWS等排名不同，一年内会推出很多排名，几乎都是配合国人需要的，近期还特别推出了亚洲大学排名与一些学科排名。QS非常重视中国市场，针对国家双一流建设，做足了功课，在极短的时间内推出了很多细分的排名。做排名是一件严肃的事情，短期推出如此多的排名，我对其科学性持保留态度，参考即可吧。

坦率地讲，没有哪个排名是绝对科学的、完美的、无争议的。对一个学校的评价，就如对一个人的评价一样，是复杂的，很难用一个完全量化的数据去衡量。评价一个排名，有一个重要指标可以参考，就是看哪个排名对指标体系公布得更详尽。详尽，第一意味着基本数据不怕被质疑，第二，你可以在此基础上做自己的权重调整，得出不同的结论。

这种过度重视排名的文化和民众心理诉求，我们短期内无力改变，但不应该绝对地看排名，无论国内外的。比如美国前10名的著名高校，在我看来没有太大的区别。国内同理，北大清华与其他高校似乎有一定的区别，但更多是在社会声誉上，未必是实际的教育质量。因此，我更建议大家，看排名，但不唯排名，更不要在乎一两个名次的差别。（陈志文）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)