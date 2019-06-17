原标题：老师拖堂引发学生不满 中小学生的“课间10分钟”不容侵占

近日，浙江省绍兴市第一中学因为缩短晚自习课前的休息时间，引发了学生的强烈不满。据媒体报道，学生在校园内张贴了两封致学校领导的公开信，其中一封“向学校提出严正抗议”。

虽然，对大多数中小学校来说，“缩短晚自习课前的休息时间”不可能普遍存在，因为当下的大多数中小学校尤其是小学，都不是寄宿制学校，但是，中小学生的“课间10分钟”常常被侵占以至于有名无实，却是一种比较普遍的现象。

本来，“课间10分钟”是中小学生最欢迎、最喜爱、最需要、最享受的美好时光。在这段时间里，学生除了上一下厕所，还可以喝喝水、聊聊天、做做游戏、看看课外书，或者呼吸一下室外的新鲜空气，望望蓝天、白云、绿树、鲜花，放松一下紧张的心情……

然而在一些中小学校，学生的“课间10分钟”已经严重缩水：或干脆被学校缩短成了5～6分钟，这样，一天内就可以凑足一节完整的课堂教学时间，每周至少可以比其他学校多出5节课；或被前一节课教师拖堂、后一节课教师提前上课，不声不响地给压缩掉了；或被班主任以安全保障、班风建设的名义，将学生限制在教室内看书、订正作业，轻而易举地将其取消了……如此等等，不一而足。

“课间10分钟”既然属于学生，就应该实实在在地还给学生。否则，所导致的后果很可能不堪设想，这绝不是危言耸听！

首先，侵占学生的“课间10分钟”很可能会埋下安全隐患。如果学生的“课间10分钟”能够得到保障，学生们就可以从从容容地该干什么就干什么。反之，学生就不得不抓紧时间，拔腿就跑，因为慢了就来不及准时进教室，就很有可能被教师教育甚至训斥。大家都抢时间赶速度，就容易出现拥堵、碰撞、挤压、摔倒、踩踏等现象，可能导致无法预料的安全事故的发生，还容易引发各种矛盾或纠纷。

其次，侵占学生的“课间10分钟”很可能会伤害学生身心。一是伤害学生的身体。学生坐了整整一节课，大多数是需要上厕所的。长期憋尿，肯定会对身体造成伤害，这是毋庸置疑的。特别是小学生，自控能力比较差，如果憋尿时间比较长，胆小的学生又不敢向教师报告，就容易“尿裤子”。二是伤害学生的心理。“课间10分钟”只剩下了6分钟甚至更少，学生就会觉得正常需要的上厕所、休息、调整的权利被无情地剥夺了，其内心的委屈、不满、失望等可想而知。

第三，侵占学生的“课间10分钟”很可能会降低教学效益。教师希望通过抓紧课堂教学时间、努力提高课堂教学效益，这是值得赞扬的。但是，指望通过压缩、占用学生的“课间10分钟”来提高学科教学效益，结果事与愿违，适得其反。其一，学生来不及收拾、整理前一节课的课本和学具，也没有时间和机会准备好后一节课的课本与学具，只好利用课堂教学时间；其二，因为前一节课与后一节课之间几乎“无缝对接”，学生的身心得不到休息与调整，总是处于紧张与疲劳状态。

最后，侵占学生的“课间10分钟”很可能会影响师生关系。理智、高明的教师善于通过人格魅力、教学艺术等，吸引学生“亲师”“信道”。事实证明，几乎没有哪一位学生喜欢拖堂或提前上课的教师。有些时候，特殊情况下，教师偶尔拖了堂或提前上了课，学生们大多是不会计较的。但是，如果不管什么情况下都“蚕食”、侵占学生的“课间10分钟”，并且形成了常态，伤害了学生的身心，师生之间就容易产生距离甚至隔阂了。

此外，侵占学生的“课间10分钟”还可能会让同事为难。前一节课的教师拖了堂，后一节课的教师往往会很为难。以是否让学生上厕所为例，让学生去吧，一是自己所任教的学科课堂教学时间得不到保证；二是学生去上厕所经过其他班级教室前，很可能会对其他班级的正常教学构成干扰；三是让学校管理者和其他教师看到后，误以为自己违反了课堂教学常规。不让学生去吧，又于心不忍。如果不允许，万一学生尿了裤子，或者因为长期憋尿伤害了身体，责任该由谁来承担？

总之，在中小学校里，侵占学生的“课间10分钟”问题多多，值得相关学校管理者以及广大教师高度重视，并认认真真地立即行动起来，坚决反对、自觉拒绝侵占学生“课间10分钟”的一切做法与行为，让它真正属于学生，发挥出应有的作用。(张建国 作者为江苏省如皋市安定小学教师)

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