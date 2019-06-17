越来越多海外院校认可中国高考成绩（新闻链接）

中国教育在线近日发布《2019高招调查报告》，结果显示：随着改革开放的深入，我国教育国际化程度不断加深，出国留学人数保持稳定增长，越来越多的海外院校开始将中国高考作为本科录取的参考依据。

数据显示，2018年，我国出国留学人员总数为66.21万，较2017年增加了5.37万人，同比增长8.8%。同时，留学回国人数也呈平稳增长趋势，2018年为51.94万人，较2017年增长3.85万人，同比增长8%。

越来越多的海外高校将中国高考成绩列为本科录取的参考依据，其中不乏英国、美国、加拿大、澳大利亚等国家的一流大学，如剑桥大学、伯明翰大学、麦考瑞大学、旧金山大学等。

来自教育部的数据显示，截至2019年4月，本科以上中外合作办学机构和项目共有838个，其中，中外合作机构65个，中外合作办学项目773个。这些机构和项目分布在全国28个省市。从地域来看，东部地区的中外合作办学机构和项目较多，占全国的47.13%，其中江苏省最多，共有95个中外合作办学机构和项目。

近年来，中外合作办学开始从规模扩张转向质量提升及内涵建设的新阶段，强调与世界一流大学或研究机构开展高水平中外合作办学。全国出现了一批国内高校与国际知名院校及研究机构开展的高水平合作办学项目，如浙江万里学院与英国诺丁汉大学合作建立的宁波诺丁汉大学，西安交通大学与英国利物浦大学合作建立的西交利物浦大学等。同时，中外合作办学机构的生源质量不断提高。

（来源：中国侨网）

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