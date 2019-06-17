屠呦呦事迹纳入新教材  新时代科学家精神激励青少年

人民网北京6月17日电（熊旭 李依环）据新华社报道，屠呦呦团队今日正式公布了“青蒿素抗药性”研究的最新进展，受到社会广泛关注。记者查阅资料发现，作为第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家，屠呦呦及其科研团队的杰出贡献和事迹已被统编三科教材选入，正式走进了中小学生的课堂与生活。

据悉，今年秋季学期将开始推广的统编高中语文教材已确定将屠呦呦2011年的获奖感言及同年发表的论文改编成课文《青蒿素：人类征服疾病的一小步》。人民教育出版社有关负责人介绍，屠呦呦在青年时期培养了对传统医药学的热爱，历经数年终于从古代药典中获得灵感，发现了青蒿素，并且至今仍在科学探索道路上孜孜以求。此次选录这篇文章，旨在引导学生了解和尊重科学，从屠呦呦的科研历程中汲取力量。

节选自统编高中语文教材中的课文选段。

此外，初中历史教材也在《中国历史》八年级下册第18课“科技文化成就”中，对屠呦呦科研团队先进事迹进行了专题介绍。

节选自《中国历史》八年级下册中的介绍选段。

小学《道德与法治》教材五年级上册“骄人祖先 灿烂文化”单元中，也对屠呦呦的事迹进行了简述。人教社负责人谈到，该单元指出我国古代科学独具特色，其中中医药学已有几千年历史。独特的医学理论、诊疗方法和丰富的中草药，至今仍闪耀着智慧的光芒。中国科学家屠呦呦正是从古老的中医文献中获得灵感，研制出抗疟疾的青蒿素，拯救了数百万人的生命。

节选自《道德与法治》教材小学五年级上册。

据介绍，教材所选屠呦呦事迹，已成为一种精神符号，其蕴含爱国、创新、求实、奉献、协作、育人的高尚品格汇聚成科学家精神，引导青少年理解新时代的科学家精神，鼓励他们继承敢于创新、爱国奉献的优良传统和爱国之心，为祖国的文化传承和科技发展努力学习、拼搏奋进。

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