北京理工大学举办2019年研究生毕业集体婚礼

人民网北京6月17日电 昨天上午，北京理工大学第三届研究生毕业集体婚礼在北京理工大学中心花园成功举行。北京理工大学党委副书记包丽颖为15对新人证婚，代表学校向新人们送上美好的祝福。新人们在导师、亲友与同学们的共同见证下，许下爱的承诺，携手走向幸福的明天。

婚礼伊始，15对新人依次从花门之后，在亲友、导师与同学们的祝福之中，携手走上舞台。新郎与新娘交换了特别定制的“北理工婚戒”，获赠了“北京理工大学专属结婚证书”。

北京理工大学党委副书记包丽颖代表学校向新人们送上了最衷心、最美好的祝福。她说道，学校以特别而温情的方式把新人们送往无限憧憬的人生下一站，希望大家能传承北理工的红色基因和初心使命，用大爱、大德、大情怀经营家庭、经营事业、经营未来，发扬中华民族传统家庭美德，相敬如宾，精心筑建家庭，一路携手相伴创造更加美好的明天，让小家成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。

来自机械与车辆学院的毕业研究生宋超作为新人代表发表感言，他感谢母校北理工教会他责任与担当、包容与成长，并将在今后的生活和工作中，努力建设好小家，经营事业，共同走向美好未来。

随后，新人们切开了婚礼蛋糕，感谢亲友、导师与同学们的到来，并将手捧花抛向了人群，将幸福分享给到场的所有人。当洁白的气球飞上天空，司仪宣布嘉礼已成。

据了解，北京理工大学研究生毕业集体婚礼是北京理工大学的品牌活动，旨在为即将走入社会的研究生们树立正确的爱情观、婚姻观与人生观。在母校的校园里完成婚礼，是母校送给毕业生们的一份衷心祝愿，同时也是毕业生们在母校的一份深刻纪念。

（何淼 褚昕岚）

新人们在集体婚礼现场留下合影 马宁/摄

新人们携手走过花门 徐思军/摄

新人们在导师、亲友与同学的共同见证下相拥 徐思军/摄

特别定制的北京理工大学婚戒 学校供图

气球飞上天空 司仪宣布礼成 徐思军/摄

北理毕业生与外国男友参加集体婚礼 徐思军/摄

北京理工大学纪念版结婚证书 韩姗杉/摄

(责编：李枫、袁勃)