中外200名专家齐聚大工 探索人才培养新路径

人民网大连6月15日电（熊旭 李依环）世界大学校长论坛今日上午在大连理工大学举行，这是该校70周年系列校庆系列活动之一。同济大学、天津大学、卡迪夫大学、莱斯特大学、瑞典皇家工学院等大学校长及知名学者近200人参加活动，他们围绕“大学体制改革的实践与思考”、“大学产学研合作的思考”、“大学联合培养国际化一流人才”等话题展开学术交流，共同探索高等教育发展新模式和培养具有国际视野人才的新路径。

论坛上，中国工程院院士、大连理工大学校长郭东明发表题为《中外一流大学精英人才“同窗友情”育成计划》的主旨发言。郭东明表示，让学生在互派留学中增进理解互信，厚植同窗友情，是新时代赋予中外高校的共同责任，希望依托大连理工大学对外交流的资源与优势，把学校打造成为与国外一流大学理、工、管精英人才联合培养的开拓者，为中外友好、世界和平发展作出世界一流大学应有的贡献。

同济大学校长陈杰在发言中发出了“中外大学联合培养国际化人才”的倡议。陈杰倡议，一是要进一步扩大中外大学间人才培养合作的广度和深度；二是要重视国际化培养的质量，加强质量保障和评估体系建设；三是要以国际化人才培养为基础，建立全方位的国际化合作网络。

近年来，天津大学以新工科建设为引领，在人才培养、学科建设等方面作出了积极探索和改革。论坛上，天津大学党委书记李家俊作了题为《新工科：行动、进展与方案》的主旨演讲。他谈到，工程教育进入了快速和根本性变革时期，天津大学将深入实施“新工科建设天大方案”，推动新工科建设再深化、再拓展、再突破，为世界工程教育改革贡献“天大方案”。

白俄罗斯国立大学校长科罗里·安德烈·迪米特里耶维奇、英国卡迪夫大学校长柯林·莱尔顿、日本东京工业大学校长益一哉等嘉宾在论坛上分别作了主旨发言。

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