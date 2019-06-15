“青年红色筑梦之旅”活动在浙江嘉兴启动

人民网北京6月15日电（李依环）第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动14日在浙江嘉兴启动。全国500余名“大学生红色筑梦之旅”团队代表等共同上了一堂特别的思政课。

据介绍，“青年红色筑梦之旅”活动自2017年启动，今年将组织百万名大学生以及企业家、投资人、社会工作者等，以“科技中国小分队”“健康中国小分队”“幸福中国小分队”“教育中国小分队”“法治中国小分队”“形象中国小分队”“政策宣讲小分队”或项目团队组团等形式，走进革命老区、贫困地区、城乡社区，从乡村振兴、精准扶贫、社区治理等多个方面开展帮扶工作。

“‘红旅’活动开展两年来，70万青年学子、14万支团队奔赴革命老区、深入广大乡村，接受思想洗礼，服务精准扶贫脱贫和乡村振兴。”教育部副部长钟登华在启动仪式上指出，今后要在更大范围、更高层次、更深程度开展“红旅”活动，上好一堂最大的创新创业课和一堂最大的“国情思政课”，激励更多青年学生以青春奋斗领航民族振兴。

浙江省副省长成岳冲表示，“青年红色筑梦之旅”在南湖起航，就是希望当代大学生能够重温革命前辈伟大艰辛的创业史，不忘初心、牢记使命，走好新时代青年的新长征路。这是青春梦、创新创业梦与中国梦的深度融合，也是对当代大学生首创精神、奋斗精神、奉献精神的集中检验。

”'青年红色筑梦之旅’在南湖之畔启程，是一场‘不忘初心、牢记使命、永远奋斗’的寻根之旅、溯源之行，必将激励青年学子进一步坚定理想信念、锤炼意志品质。”浙江大学党委书记任少波表示，学校将认真做好活动组织和服务保障工作，携手兄弟高校将创新创业教育融入铸魂育人的生动实践，共同上好这堂覆盖全国的“国情思政课”。

“奔跑吧，红旅筑梦人”启航跑活动（浙江大学供图）

活动当天，来自全国各地的“青年红色筑梦之旅”的旗手代表们，还参加了从南湖湖心岛红船旁出发的“奔跑吧，红旅筑梦人”启航跑活动。“红色筑梦点亮人生，青春领航振兴中华”的口号，响彻南湖。

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