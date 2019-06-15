原标题：带你认识“最美高校辅导员”

辅导员队伍，是高校实现立德树人目标的重要依托，是实现大学生价值引领的骨干力量。日前，中宣部、教育部首次从历届在岗的“高校辅导员年度人物”中，评选出10名“最美高校辅导员”。他们，用既有意义又有意思、既营养又对味的方式，创新学生工作方式，做好高校思政教育。

这是一支特殊的队伍：他们是离大学生最近的人，能与学生一起分享快乐、帮学生排解烦恼；他们在思政教育的最前沿，能帮助学生拨开迷雾、找准方向；他们是学生的人生导师，也是学生的知心朋友。他们有一个共同的名字——辅导员。

日前，中宣部、教育部首次从历届在岗的“高校辅导员年度人物”中，评选出10名“最美高校辅导员”。今天，让我们一起走近这10位辅导员，感受他们的“最美”风华。

“必须为学生系好人生的第一粒扣子”

“我是陈小花，我觉得自己就像一株小花，身边的学生也是一株株小花。我在群花之中，带着他们一起绽放，奋力进取，共圆我们的中国梦！”广东技术师范大学辅导员陈小花，曾在日记里写下这样一段话。

从16年前走上高校辅导员岗位，到如今成长为党的十九大代表，陈小花对辅导员工作充满自信心与责任感：“我们离学生最近，必须为学生系好人生的第一粒扣子。”

有一次，一名学生从网上看到一篇质疑革命英雄的文章，并转发给了陈小花。陈小花没有立即驳斥，而是循序渐进地向这位学生讲解历史虚无主义的实质，还邀请他以访谈形式聆听革命前辈的故事、和他一起参观革命旧址。陈小花的努力让这位同学有了清醒的认识，后来，这名学生深情地说，“是小花姐的引导，让我有了坚定的信仰。”

党的十九大之后，陈小花迅速投入到宣传落实十九大精神的工作之中，助力十九大精神在青年学生中落地生根。陈小花说，我愿扎根在一线，一花引得万花开，让祖国的花朵绽放得更加灿烂。

学生工作怎么做才能既有意义又有意思、既营养又对味？这是摆在高校辅导员面前的一道难题，也让武汉大学历史学院原党委副书记徐冶琼思虑良久。

她决定为学生提供“学长制”服务：在新生入校时，学院选拔优秀的高年级同学与新生结对。跨专业、有共同特长、相似兴趣、同一民族、同一地域……徐冶琼尽最大可能提高结对的匹配度。如今，学院已形成了低年级“学长制”、高年级“学术导师制”的育人体系，将思想政治教育融汇在学生成长的全过程。

相较于其他高校辅导员，浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）学生事务部部长王玉芬的情况是特殊的，因为她面对的学生40%以上是留学生，他们来自46个国家和地区。

国际校区的思政教育如何做？怎样给外国学生做好辅导员？在反复调研之后，王玉芬搭建起融合中西方学生管理优势的学生思政教育工作体系。“大学生先锋引领计划”帮助学生坚定理想信念，让中华优秀传统文化浸润每一个学生的心灵……“扎根中国大地，坚持以我为主，讲好中国故事，在中西文化交融的土壤中铸魂育人。”王玉芬踌躇满志。

“只要是学生的事，再小也是天大的事”

倘若拨打重庆大学微电子与通信工程学院办公室电话，电话铃声响了9下还没人接，你就会听到一段录音：“主人不在，请拨1345239****。”这个号码就是学院党委副书记袁利的手机号。她的手机24小时开机，有求必应。她总说：“作为辅导员，只要是学生的事，再小也是天大的事。”

从1990年毕业到现在，袁利一直从事基层学生工作，先后担任了105个班级的辅导员，累计教育引导学生2700多名。每带一级学生，她都会用最快的时间了解学生的兴趣爱好、个性特点、家庭背景等情况，努力成为每个学生的知心朋友。

有困难，找辅导员。在克拉玛依职业技术学院，信息工程系辅导员吐尔逊麦麦提·艾麦提江，被学生亲切地称为“吐爸爸”。

“如果没有吐爸爸，我不可能有今天……”回忆起过去，已经毕业的袁芸红了眼圈。

大一那年，由于家里有特殊情况，袁芸打算退学。这可把吐尔逊麦麦提着急坏了。站在学校大门口的雪地里，吐尔逊麦麦提苦苦劝说袁芸父母：“家里有困难，我会帮助她，同学们也会帮助她，求求你们，千万别让孩子退学。”

“吐爸爸就像父亲在维护自己的女儿一样，让我非常感动，铭记至今。”袁芸说。

“每到父亲节这天，我的手机就响个不停。手里握着手机，看着那些祝福的话语，这是我最满足的时刻。”吐尔逊麦麦提一边说，一边露出幸福的笑容。

在辅导员生涯中感到幸福的，还有中南大学建筑与艺术学院党委副书记张金学。“32年来，帮助一个又一个有困难的学子摆脱困境，看着一批又一批学生到祖国各地建功立业，是我最骄傲的事。”同样，在学生心中，张老师就是遇到困难时第一个想起的人，张老师的办公室就是他们心中最温暖的港湾。

“我的老师对我好，我也要对学生好。”在同济大学艺术与传媒学院党委副书记李睿的影响下，他的学生也有许多走上了辅导员岗位。“2017年，在同济的两个王牌学院，先后有13位学生放弃设计与艺术领域的高薪职位，选择留校当辅导员。”李睿说，他们曾经分赴47座城市采访409位校友，也曾奔赴台州黄岩沙滩村，用脚步丈量乡村，用“把论文写在祖国大地上”的精神，激励学生留下来，为教育事业贡献力量。

“以学生喜欢的方式和他们对话”

“我喜欢和学生在一起，他们身上涌动着的，永远是年轻向上的活力。”这是山东大学威海分校海洋学院党委副书记范蕊在《在海滩上种花——一个大学辅导员的工作日志》中的一段话，也是她多年辅导员生涯的心声。

“在信息庞杂、价值多元的时代，学生能在网络上接收到各种各样的资讯，这时候就必须有人帮助他们辨别真伪、分清善恶，引领他们的思想。而辅导员正应成为网络思政教育的先行者，以学生喜欢的方式与他们对话，引导和陪伴他们成长。”范蕊是这样认为的，也是这样做的。

从人人网到QQ空间，从新浪微博到“陌上花开”微信公众号，她一直坚持利用网络，记录学生的点点滴滴、为学生答疑解惑。她在网上为学生写下600多篇文章，近100万字；拥有粉丝近2万多人，回答学生提问上万条，几乎“有问必答”。

同样善于运用新方式新手段，取得良好思政教育效果的，还有北京师范大学教育学部辅导员任雅才。她组织学生党支部以社会主义核心价值观为主题，拍摄了12段反映学生校园学习生活的微视频。

从脚本撰写、视频拍摄，到后期制作、网络传播，学生们群策群力，既加深了对社会主义核心价值观的认知，也增强了情感上的认同。

“我的祖国给了我生命和智慧，如果我的爱能对祖国有一点点贡献，我将百死不辞！”原创话剧《钱学森》在全国巡演期间，剧中的这句台词在青年学子中“火”了起来。这部由上海交通大学师生根据新中国“两弹一星”元勋、交大校友钱学森生平事迹创作而成的话剧，幕后制作人便是学校人文学院党委副书记汪雨申。

汪雨申说，希望自己成为开垦交大校园文化、播种交大精神文化、培育交大原创文化的实践者和开拓者，用文化打造德育精品。

“学者而师，而师者学，意思是要求我们老师不断学习、不断进步。”汪雨申说，我愿意与学生们相伴成长，持续关注新一代大学生的特点，为学生成长保驾护航，让他们找到属于自己人生的闪光时刻。

(责编：李依环、岳弘彬)