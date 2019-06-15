原标题：上海：阅卷现场家长来参观

主观题阅卷是不是很主观？“音乐与中国味”作文会不会出现大面积偏题？考生家长董女士走出上海高考评卷点说：“我的顾虑和担心一扫而光。”

6月14日，上海市教委、市教育考试院组织6个区的8名考生家长参观2019年秋季高考语文科目评卷点。语文评卷中心组组长周宏带领家长们参观不同试题模块的阅卷室，现场讲解阅卷组织特点，并回答家长们的提问。

在一间有大约20名教师的房间里，周宏告诉家长们，这是在批改作文，同样的房间共有5个，100多名教师评阅作文。包括作文在内，所有主观题都由两位教师“背靠背”分别评阅。如果评分误差在一定范围内，则取平均值；如果误差超过规定范围，则计算机将试题发给第三名教师评阅。

高考语文结束当天中午，作文题公布，不少家长听到各方点评后担心，“音乐与中国味”这样的作文题容易跑题，孩子的分数会不会被给得很低。

周宏解释说：“教师们有一种共识，就是重点不在写什么，而是怎么写，‘音乐’并非‘中国味’的唯一落脚点。高考作文重在考查学生的思维水平，要扣住材料，又不囿于材料，与材料发生对话。我要求阅卷教师不仅要有眼光，还要有爱心、责任心，善待学生在短短时间内写出的每一篇作文。”

在现代文阅读的评卷房间里，周宏请评卷教师停下工作休息一会儿，这样可以给家长讲解的时候声音大一些。他介绍，有25名教师组成主观题组，专门应对两道相对发散的主观题，总结出各种可能的答案，确保不误判每一份考卷。

记者了解到，上海高考语文评卷实行专家库制度，早在一两个月前就已进行专门培训，考核通过者才能取得上岗证。评卷过程中还施行缺考卷单独评卷、评卷教师积分制等管理措施，强化评卷质量监控。

学生家长杨先生表示，参观后有一种强烈的感受，就是安排非常科学，“不管作文批改还是整个的阅卷流程设计，都是很让人放心的”。

“我以前担心，考生要是字迹潦草，很可能在评卷教师的‘一目十行’评卷中，对的也被判错。事实上，答卷在屏幕上放得很大，又有至少两名教师评卷，还有仲裁机制，相信评卷过程非常公正。”董女士说。

当日，上海市副市长陈群也考察了高考评卷现场，慰问评卷教师和工作人员，要求履职尽责，确保评卷工作公平公正、科学规范。（董少校）

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