原标题：平凡铁路人的青春接力

青春为何？青春何为？从基层干起，甚至一辈子扎根基层是大多数职校生的人生之路。他们走出校门，置身最平凡的岗位，用青春拥抱事业，用匠心点亮人生。

作为轨道交通行业办学历史最悠久的高职院校，78年来，南京铁道职业技术学院走出了8万多名毕业生，他们在芳华之际，投身新中国铁路建设，助力新时代交通强国、铁路先行，在奋斗和坚守中，跑出了动人的青春接力。

扶轮报国，到祖国最需要的地方去

“背起我们的行囊，踏上祖国的大地……”1959年，学校首批铁路运输专业133名毕业生坚决服从组织分配，离开江南水乡，集体踏上了建设祖国大西南铁路的征程。

他们有的到了当时“天无三日晴，地无三里平，人无三分银”的贵州，有的去了作业设备十分落后的云南，有的在广西，开始了“先生产、后生活”的日子。

“在贵阳南站编组站的，住了两年帐篷，一年油毛毡房，上边漏雨下边刮风，到沿线车站的同学更苦，有的要自己到山上打柴，休班的人轮流煮饭，根本吃不饱。”曾任贵阳铁路分局副局长的蒋益新回忆起那段苦涩岁月，激动地说，“基层战场作业苦，生活更苦，但没有一个人退缩！”

在他们的感召下，65、66届又一批毕业生支援“大三线”、建设“大西南”，很多人为此扎根异乡，一干就是大半辈子，为打通大西南的交通命脉奉献了整个青春。

好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。1968年，两个班学生充实到刚开站的南京东站现场第一线；1979年，一个班65名学生集体加入货运大站杭州艮山门站的建站开通……

“哪里需要就去哪里！”1968年毕业的卢义明，从安徽蚌埠站到南京浦口站，再到南京西站，40多年来，他干过制动员、调车员、行车值班员，也做过货运员、货运值班员、车间副主任、车站值班站长，经他手发送的货物无一事故，被授予全国劳动模范、全国五一劳动奖章。

凭借苦干加实干，老一辈铁路人有的做了一辈子的值班员、养路工，有的走上领导岗位，有的成了全国劳模，更有一大批技术能手、业务骨干，他们到基层和人民中去建功立业，让青春在奉献中焕发出绚丽光彩。

兴路强国，在平凡中创造非凡

在中国铁路上海局新长工务段工作的2006届毕业生崔灿，被人们亲切地称为扶贫路上的“铁书记”。2016年，他响应号召，来到江苏省滨海县滨淮镇梁港村担任“第一书记”，开始了为期2年的驻村扶贫工作。

“我们都叫他‘狗不叫书记’”，在当地村民眼里，因为常来常往，谁家的狗见了崔灿都不再叫。建立大地山羊合作社，带领村民发“羊”财；集资重修村里的农机合作社，为村集体每年带来六七万元纯收入；关爱孤寡老人，给五保户建房子，为村小学赠书、捐课桌，引资新修农村水泥路……大家的日子越过越好，崔灿也因此被评为“全国向上向善好青年”。

2012年，杜广厦进入北京局石家庄工务段工作。石济专线线路精调期间，70多公里长的线路，大家原本要用扳手一一测试枕木上所有螺栓的扭力矩，也就是松紧度，杜广厦反复琢磨，总结出“缝隙一张牌可塞入、三张牌不可塞入时，螺栓松紧度即达标”的测试规律，工友们纷纷感慨：“我们用扑克牌战胜了50万个螺栓！”曲线也就是线路弯道的线型也需要调整，他白天悉心研究图纸、计算尺寸，晚上修改细节、汇总资料，一天至少工作十几个小时。76条曲线精调方案、5000多个点的设计数据精准无误。

2013年毕业的姬军凭借每天十几个小时的苦练，工作三年就被授予“火车头奖章”。2014届毕业生刘猛在一线车站值班员的岗位上无私奉献，被评为全路最美青工、“尼红式青年”。今年毕业的吴政杰即将去往地铁基层岗位，他告诫自己，“不能忘本，把技能练好，同时更要创新创造，才能让人刮目相看”。

奋斗不只是响亮的口号，更重要的是做好每一件小事。就是这群在风吹日晒下常年灰头土脸的年轻人，他们传承和发扬老一辈铁路人吃苦奉献的精神，用勤劳和智慧到达技高一筹的境界，以真本领创造美好人生。

矢志“铸魂”，为青春绘就“铁”色

在今年单独招生考试现场，提及对南铁院的第一印象，不少考生和家长直言，“有特色”“充满铁路元素”“火车竟然能开进校园”……

打造“铁”色人文环境、“铁”色课程体系、“铁”色文化品牌，厚植学生的家国情怀、铁路基因和工匠精神，是这所铁路高职人才培养一以贯之的宗旨。

大一学生张凌云至今记得“思政第一课”给自己带来的触动，“一代代前辈写就的南铁精神引领我们用实际行动勇立时代潮头、勇当报国先锋！”近年来，学校党委书记坚持为新生上“思政第一课”，讲述校史和校友事迹。学校一面将专业元素、工匠精神、“铁”色文化等融入思政课教学，一面推进课程思政，让专业课也要上出“思政味”。

独特的育人阵地则以环境感染人。为了让学生能够在课程教学和实训中“置身”实际工作环境，“触摸”铁路新技术、新装备，学校建有全国唯一、连接正线、列车开进校园的高铁教学站场和全真仿真结合的地铁综合实训基地，还建设了江苏铁路教育馆、高铁技术馆。

“让学生树立铁一般的信仰，扛起铁一般的担当，练就铁一般的本领，严守铁一般的纪律，铸造铁一般的意志”，学校党委书记钱吉奎说，始终坚持与中国铁路同行，培养更多卓越技术技能人才，是新时代铁路高职的使命和担当。

汗水浇灌的青春，未来充满希望；接续奋斗的时代，前途无限光明。（郑晋鸣 蔡檬檬）

(责编：李依环、岳弘彬)