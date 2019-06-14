兰州大学今年新增两个专业 提供多次转专业机会

人民网北京6月14日电 “2019年，我校成为全国35所第一批设置人工智能专业的学校之一，除此之外，还新增了基础医学专业。”近日，兰州大学招生办公室副主任孙龙宇做客2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，分享了兰州大学2019年招生政策的最新变化，介绍了学校专业、学生就业的相关情况。

新中国成立之后，兰州大学是国家最早的14所重点综合性大学之一。学校学科门类齐全，覆盖除军事学以外的所有12个学科门类，学生在校期间有充足的转专业、辅修、双学位、跨学科攻读研究生的机会。

面向全国招生4950名 提供多次转专业机会

孙龙宇表示，兰州大学今年计划面向31个省招生4950名，比去年增加了50名，新增人工智能、基础医学两个专业。学校2003年起推行大类招生，70%以上的专业实施大类招生。

孙龙宇说：“兰州大学的转专业条件相对比较宽松，有多次转专业机会。”

第一次是在新生收到录取通知书之后，入学前学生就可以进行网上报名，参加人才培养基地（简称基地班）的选拔。14个基地班中的大部分班级在入校第一个周末就会选拔400-500个学生，占到新生数量的近10%。

第二次是大学一年级的第二个学期，全校各个专业面向全校一年级学生接收转专业申请，比例不超过15%或者20%，可达600人左右。往年申请的学生一般为200人左右，转成功的也是200人左右，成功率非常高。

第三次是在二年级学年末，学生可以在相近学科类、专业类，或通过专业大类分流继续转专业。

培育研究型人才 重视国际交流与合作

“学校一直把研究型人才培养作为目标和出发点，要为国家、为社会，为整个世界培养高端人才，即高层次研究型、创新型人才。”孙龙宇介绍，兰州大学院士培养数量，在全国高校位列第六，国家杰出青年培养数量位列第八，充分体现了研究型大学这一定位。

孙龙宇表示，兰州大学自1909年建立起，师资就主要来源于国外留学回来的学子。学校理工科的教师80%从海外归来或具有海外学习背景。每年有1000多名在校学生出国交流。学校与全世界近200所高校、高层次科研院所建立了长期合作交流关系。虽然兰州大学位于内地，但100多年来从未停止和世界的交流合作。

兰州大学作为前沿科学研究见长的大学，出国是很多学生的第一选择，其次是中科院等专业研究机构，第三选择是到北大、清华或其他高校深造。（郝孟佳 褚昕岚）

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