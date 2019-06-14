走进北京市高考阅卷现场   1173位教师严格有序评卷

人民网北京6月14日电 （记者 郝孟佳）今天下午，人民网记者走进位于清华大学的北京市高考数学阅卷现场，共约280名评卷老师在这里紧张有序的阅卷。此后还到北京大学了解到北京市高考语文阅卷的最新进展。

清华大学高考数学阅卷现场 郝孟佳/摄

清华大学高考数学阅卷现场 郝孟佳/摄

清华大学高考数学阅卷现场 郝孟佳/摄

记者发现，想要进入阅卷点，至少要过三道关。首先，入口处有保安人员负责盘查，谢绝无关人员入内；其次，须提供有效证件，包括评卷证和身份证，查验一致方可入内，且不能携带手机等通讯设备，所有随身物品须寄存在门外的储物柜；再次，要通过“双安检”，不仅要通过安检门，还有工作人员手持安检仪进行二次检测，经安保人员确认之后方可进入。

清华大学招生办公室主任余潇潇介绍，清华大学严格评卷场所的安全与保卫，阅卷点由公安巡逻、昼夜安保值班。关键评卷场所配备视频监控录像设备，视频监控全方位、无死角；评卷数据库备份管理、异地存储。

今年，数学阅卷点评卷老师数量与往年持平，共约280名评卷老师，其中60.7%来自清华大学，其余评卷人员为各区教研员及中学骨干教师。除了选择题40分由机器判卷外，其余110分都在数学阅卷点进行评阅。

清华大学高考数学阅卷现场 郝孟佳/摄

清华大学高考数学阅卷现场 郝孟佳/摄

正式评卷过程中，既确保评分标准的科学性、合理性，也保证执行评分细则的公平性、一致性。今年为了严把数学阅卷质量关，数学阅卷点还调整了填空题的评阅方式。质量组专家表示，由于填空题的客观性，其评卷标准易于掌握，而且有助于评卷人员熟悉阅卷系统，进入阅卷状态，所以今年的填空题采用全员参与评阅的方式。除了填空题之外，数学阅卷点共分为7个阅卷大组，每组负责评阅一道试题。

对于家长和考生们担心的“过程对但结果错是否得分”。质量专家组解释称，如果过程对，但计算错误，不仅能得分，而且丢分不多，能得到大部分分数。相反，只有答案对了，但没有过程，只能部分得分。

据介绍，解答题的每道题目都要随机“背对背”至少经过“双评”，且评分符合要求；之后，每道题目满分的试卷组长都要100%复核；最后，所有题目加和达到110分的试卷，还要由专家组全卷复核。

北京大学是高考语文阅卷现场，评卷员由去年的320人增加到330人。这330人中，来自高校的有180人，来自北京市各区县的中学教师有150人。

此次语文评卷工作，进一步细化了评卷过程中必须遵循的各项措施，加强质量监控，确保措施落实到位。进入正评以后，组员、小组长、题组长要各负其责。题组长会采取多样化的检查方式监控本题评卷质量，不定时发放测试卷核验，定时抽查自评卷，逐一检查三评卷；准确掌握评卷进度，严防前紧后松等现象的发生。

北京大学中文系副主任宋亚文透露，高考大作文两个题目二选一，考生选择议论文和记叙文的比例大约为7:1，目前议论文和记叙文都已出现满分，但还需要再次经过审核才能确认。

据了解，北京市2019年高考共需阅卷约20万份，阅卷工作从6月9日开始，预计将于22日结束。全市共设立6个高考评卷点，共有1173名经过严格遴选的教师参加今年的高考评卷工作。

高考成绩将于23日12时发布。届时，高招本科批次（类型）录取最低控制分数线以及高考成绩分数段统计等情况也将向社会发布。25日8时至29日20时，统考考生填报本科志愿，单考考生填报单招志愿。

(责编：褚昕岚(实习生)、岳弘彬)