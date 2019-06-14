首届“贝壳儿童文学周”系列学术活动在鲁东大学开幕

人民网北京6月14日电 （记者张贺）作为鲁东大学庆祝新中国成立70周年系列活动的重要内容，由鲁东大学、山东省作家协会主办，万松浦书院、张炜文学研究院、山东文学馆承办，山东教育出版社协办的首届“贝壳儿童文学周”在经过一周精彩纷的活动后于今天闭幕。

首届“贝壳儿童文学周”活动形式多样、内容丰富，涵盖面广，既有专家讲座，又有研讨座谈，既有儿童文学题材的影视观摩，还有走访参观，既涉及儿童文学创作，又包含文学研究和出版领域。具体包含布拉迪斯拉发国际插画双年展（BIB）历届获奖作品展、近代胶东民间艺术展、王超电影作品系列展映周等展映活动，还包括方卫平教授《儿童故事的难度》、陈众议教授《重估经典》、作家张之路《想象的力量--文学思维与影视思维漫谈》、朱自强教授《儿童文学的思想和教育智慧》、作家汤素兰《我的童话阅读与写作》、曹文轩教授《我所理解的"真文学"》、萧萍教授《非吼叫妈妈动的阅读坊--从儿童文学到儿童戏剧》、刘蕾总编《童书里的最美遇见--世界图画书发展流变及赏析》等多场学术演讲，有刘海栖编审《儿童文学创作出版座谈会》、张炜主席《文学对谈会》、刘海栖编审、方卫平教授、王超导演《文学与影视圆桌会》等多场座谈会，围绕儿童文学的创作、出版、影视等多方面展开研讨。

鲁东大学党委书记徐东升介绍了"鲁大作家群"的形成和发展，以及学校践行以文化人、以文育人的办学传统，建设张炜文学研究院、胶东文化研究院、万松浦书院、文学博物馆，努力打造新的文化地标做出的不懈努力。他表示，通过举办“贝壳儿童文学周”活动，推动儿童文学事业更好发挥培根铸魂、立德树人的作用，同时希望与会专家关心指导张炜文学研究院建设，对学校文学创作、相关学科建设乃至学校的建设发展多提宝贵意见。

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