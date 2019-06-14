原标题：家庭劳动教育缺位 孩子“学以成人”落空

2019年，劳动教育成为教育领域的高频热词：劳动教育纳入教育方针，“德智体美劳”五育并举，教育部门与学校联手推进劳动实践教育，今年高考语文全国卷I将劳动作为主题……

劳动是实现人的健全发展的重要途径。然而，现实状况是不管是在学校还是家庭，劳动教育均缺失严重。据媒体报道，我国小学生平均每天的劳动时间只有12分钟。如今在政策引导下，学校正在尽力补齐这一教育短板，与此同时，家庭教育该如何让孩子发现劳动之美，体验劳动乐趣，却是一个待解难题。

“家长怎么舍得让孩子为杂事分心？

“孩子能上目标校，考到实验班是我们家的头等大事，他的时间都很宝贵，除了学习还需要高质量的放松休息，做家长的怎么舍得孩子为杂事分心？”

家长刘琳将劳动称为“杂事”。刘琳的儿子今年面临小升初，刚刚通过了北京海淀区一所被称为“六小强”的重点中学的大海选考试选拔，下一个目标是考上该校二四制直升班（实验班）。她给记者看儿子的一周时间表，时间精确到小时，填充表格的除了语数外补习班以及作业，还有网球、长笛练习，表格上画着天使翅膀的是休息时间。“早晨让孩子多睡会，鸡蛋提前给他剥好，牛奶我拿风扇给凉到适合的温度；孩子洗完头发我打扫卫生间，给他洗衣服。孩子学习很忙了，当家长的再怎么心疼都不过分。至于家务活，不是该他操心的。”

刘琳的观点得到不少家长的赞同。他们认为，孩子小小年纪就背负着过重的课业负担、升学压力，没时间劳动，家长也不舍得再让孩子辛苦，“写不完的作业，上不完的补习班，哪里还有时间做家务活”？

对于孩子在家里“十指不沾阳春水”，李平平也曾抱着和刘琳类似的看法。然而，女儿上大学以后，每周末都带着大包不曾洗过的外衣以及内衣裤回家，对于母亲忙碌的身影视而不见，让李平平为之前的劳动教育缺失感到深深的懊悔。“20岁的年轻人，自理能力几乎为零，特别娇气，吃不得一点苦，以后会摔跟头的。”

记者采访发现，在一些家长和学生眼里，劳动无足轻重，孩子缺失劳动机会、劳动能力难以提升，主要的障碍是过重的学业负担以及家长过度包办替代。小学生上学书包长辈来背、不会拿扫帚扫地，中学生不会自己洗袜子、从不沾手洗碗筷，大学生宿舍脏乱让人不忍直视……做家务本来是人保证自己生存能力和生活乐趣的一部分，家长大包大揽，目的是让孩子多点时间读书学习。然而，这却在无意中剥夺了孩子一个非常重要的学习途径。

当劳动遇上金钱

“扫地5元、洗碗2元、洗衣服2元、扔垃圾5角、叠被子5角……”近日，记者在10岁的女孩乐乐家里，看到一份特别的工作账单，这是她做家务活的“工资”明细。“我这一个多月，都挣了100元了。”乐乐兴高采烈地告诉记者，“这是我的劳动报酬，妈妈告诉我可以自由支配。”

在采访中，记者了解到，一些父母对于孩子不参与家务劳动都抱着无所谓的态度，认为家务劳动价值不大。不过，也有一些家长为了让孩子参与家务劳动，拿出了各式各样的“激励”方式，通常最常见的就是像乐乐父母一样将家务活“明码标价”。

乐乐妈妈对记者讲到，四体不勤、五谷不分不利于小孩的身心健全成长，因而用有偿劳动的方式，培养小孩做家务、勤劳动的生活习惯。同时，也让孩子体验一下赚钱的辛苦，合理支配劳动收入也有利于培养孩子的财商。

金钱鼓励的方法能培养出爱劳动的孩子吗？当儿子下楼取个快递都要向于震要跑腿费的时候，于震和妻子决定取消对儿子做家务活的物质奖励。“孩子做家务活有奖励在我们家实行了两年时间，没有培养出孩子的劳动自觉性，反而让他觉得做家务活是在帮助父母，与己无关。”金钱激励没有树立起孩子的家庭责任感，孩子也没有从中体验到劳动之乐，反而时时想着劳动与金钱挂钩，于震开始反思自己的劳动教育方式。

“请家长们给孩子补上劳动教育这一课。”杨成刚是北京市东城区一所重点中学的班主任，在上周举行的家长会上，和家长们交流完孩子的学习状况后，他在黑板上特意写下这一行字。这缘于上个月开班会的一幕，当问到学生现在不参与家务劳动，等自己长大成人了家务活怎么做时，学习成绩优秀的学习委员抢先回答，“可以请家政阿姨打扫”，杨成刚请同意这一观点的学生举手，让他吃惊的是班里35名学生中，有20多名毫不犹豫地赞同。“这些孩子绝大部分家境优渥，成绩优秀，目标都是奔着名校去的，但是对劳动的态度却是疏远，将家务活视为能够拿金钱买来的服务，这值得我们家长、老师们深思。”杨成刚对记者说。

“不劳动，何以亲近土地？”

从到北京读大学，到工作、安家，杨成刚已经扎根在这座城市，不过他依然难忘曾经的农家生活：帮助父亲到田里锄草，帮助母亲喂猪喂鸡，割麦子，给苹果树套袋……尽管日子过得有些苦、有些累，但是劳动带给自己和父母的快乐以及成就感至今难忘。暑假将至，杨成刚班里的学生多数都报名国外的游学夏令营，他却力劝读初二的儿子去山东老家体验一个月农村生活。

“不劳动，何以亲近土地？”杨成刚叹息道，“很多大城市孩子生活在云端，不接地气。他们知识广博，却没看到真正的春种夏耘秋收冬藏。他们离自然、离土地、离劳动者越来越远。”

记者采访发现，不少父母信奉“崇尚分数，崇尚快乐”的理念，劳动教育无从谈起，更让人忧心的是一些错误劳动观念让有的孩子产生价值偏差，如不尊重环卫工、家政人员、快递员等普通劳动者；不再视勤劳为美德，很难体会到生活的不容易，认为体力劳动都可以“购买服务”等。

专家指出，劳动观念偏差、劳动技能低下对青少年的影响是深远的。大学毕业生眼高手低、追求安逸不想奋斗等，都与劳动教育缺失有或多或少的关系。

北京师范大学学术委员会主任韩震认为，孩子缺少劳动教育，并不能让他们在学业上有更多的提升，反而会在人格和非智力因素上出现不足，难以形成良好的意志品质和责任意识。家长不让孩子做家务或其他劳动，其本意是爱孩子，但却在无意中害了孩子，让孩子失去全面“学以成人”的机会，反而可能成为片面的、不太完整的人。

从叠被子、打扫卫生到洗衣做饭，这些看似琐碎、不起眼的生活技能，却是孩子们锻炼自我、体验劳动乐趣的第一道门槛。从这一伸手一弯腰、一根线一粒米的家务琐事中，孩子独立处理事情的能力得到了培养和激励，也能从劳动中体验到满足自我需要的快乐，他们成长的基石也从劳动中一层层夯实。“劳动教育的最终目的是人的健全发展。”中国教育科学研究院研究员储朝晖如是说。

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