原标题：多地通报公务员考试违纪情况 作弊考生记入诚信档案

今年4月，全国20多个省份扎堆进行了2019年度公务员招录考试。时间进入5月以来，多省份密集公布公务员考试的笔试成绩。随着笔试放榜，一些省份也向外界披露了公务员考试的违纪情况，不少考生因作弊、雷同卷等问题被记入公务员考试录用诚信档案。

资料图 黄威铭 摄

多省份公务员省考笔试放榜 考试违纪情况被披露

今年4月20日，全国有22个省份同日举行公务员招录的“省考”，计划招录人数合计近8万人。但与上年度相比，福建、山东等多个省份今年的计划招录规模，出现了明显下降。

虽然不少省份的招录计划都出现了“缩水”，但本次各地的公务员考试热度似乎并未减退。从岗位竞争来看，据媒体报道，广西、山东、云南等省份最热岗位的竞争都超过“千里挑一”。

自从进入5月以来，多个省份陆续公布了2019年度公务员省考招录的笔试成绩。按照公务员招录的程序，在笔试环节过关的考生接下来就要面临面试选拔，目前，已有不少省份确定了资格审查和面试进行的时间。

同时，随着笔试成绩公布，记者梳理发现，包括福建、湖北、湖南、陕西等多个省份还对今年公务员考试中的违纪违规考生进行通报。

例如，福建省人社厅决定对考试时使用手机等电子设备拍摄试卷的2人，予以“取消考试成绩，并记入公务员考试录用诚信档案库五年”的处理。

再如，陕西省人事考试中心对在考试现场有一般违纪违规行为的38名考生予以“该科目考试成绩无效”的处理，警告一次，若再次出现一般违纪情形，将记入公务员考试录用诚信档案。记者发现，这些被处理考生的违纪行为包括了“未在指定座位参加考试”“故意损毁试卷、答题纸、答题卡”“在考试结束信号发出后继续答题”等等。

资料图：2019年国考笔试，考生准备进入考场。 冷昊阳 摄

多地严查“雷同卷”

值得一提的是，除了以上违规违纪行为，“雷同卷”也是今年省考查处考生违纪违规的一大重点。在公务员省考笔试前夕，多省份都曾强调此次考试会严格甄别鉴定“雷同卷”。

在今年的省考中，不少省份也公布了对“雷同卷”的处理结果。

其中，陕西省人事考试中心对本次考试《行政职业能力测验》答题信息高度雷同，属同考场作弊情形的6名考生予以“该科目考试成绩无效” 的处理。通报称，警告一次，若再次出现此类情形，将记入公务员考试录用诚信档案。

福建和湖南也分别对经专业机构认定为雷同答卷的4名和6名考生给予了“该科目(场次)考试成绩无效”的处理。

此外，近期发生在贵州的一起公务员省考集体作弊，20余名考生被判“雷同卷”的消息也引发关注。据贵州省司法厅微信公众号“黔微普法”报道，近日，贵州遵义警方成功打掉一个考试作弊团伙，3名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

据报道，这些不法分子为了牟取利益，通过出售耳机、发射器、接收器等设备，组织考生在公务员考试期间集体作弊，共有20余名考生参与。最终，因试卷为雷同卷，这些考生被取消了考试成绩。

资料图：山西太原，参加公务员考试的考生走进考点。韦亮 摄

“雷同卷”评判有啥标准？

对于雷同卷作弊，由人社部发布，2016年10月开始实施的《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》规定，在阅卷过程中发现报考者之间同一科目作答内容雷同，并经阅卷专家组确认的，由具体组织实施考试的考试机构给予其该科目(场次)考试成绩无效的处理。

对于“雷同卷”的判定标准，《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》明确，“省级以上考试机构确定作答内容雷同的具体方法和标准”。

对此，华图教育公考辅导专家李曼卿对中新网记者介绍，公务员考试中，雷同卷的评判标准分为主观卷和客观卷两类。例如，主观卷中，考生之间同一科目答卷的作答内容，包括文字表述或主要对错点，出现高度一致；就客观卷而言，两名以上考生在客观卷的答案中，所选择并涂写的答案，存在高度一致性。

“比如，A考生和B考生的试卷答案正确选项一致，这个是正常的，但是如果所有的或者大多数错误选项选的也一样的话，这时候就有可能被系统判断为雷同卷，要进行进一步审核了。”李曼卿说。

李曼卿表示，为保证公务员考试的公开公正，相关部门在技术、人力、试卷设置、事后权益保障等多个层面都进行了规范。例如，公务员主管部门加强考试监管，提高保障考试安全的技术防范水平，通过一题多卷等组题方式防止有组织作弊，通过专业机构对考生答题信息进行检测，甄别雷同试卷。(冷昊阳)

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