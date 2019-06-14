原标题：女高中生哭求“抱一抱” 男班主任怎么办

晚自修，在静悄悄的操场上，女生流着泪对男班主任说：“老师，你能不能抱抱我？”

昨天，这个真实发生的校园故事在“浙江24小时”APP上引发热议，不到一个小时阅读量就达到32.8万。抱，还是不抱？这个问题不仅让故事中的男班主任纠结，也让网友们讨论开了。

有人觉得心底无私，该抱就抱，也有人觉得面对青春期的学生，异性老师要避免肢体接触。那你怎么看？欢迎继续上“浙江24小时”APP参与我们的讨论。

故事的男主角是36岁来自宁波的一位高中男班主任杨杰（化名），最近他参加宁波市李军杰、俞芬名班主任工作室联合组织的“雪窦清谈”班主任工作坊学习交流活动，向钱报记者讲述了这个发生在他身上的真实故事。

高考前的一节晚自修课上，杨杰班上的一名女生因为压力大，跑出教室，躲在操场角落里哭泣。杨杰找到了她，经过一番劝导后，女生希望班主任给她一个拥抱，“老师，你能不能抱抱我？”

“我该怎么办？”杨杰说起当时的情景，依然显得有些局促和为难，身为异性的师长是否该拥抱学生？而且面对的还是正处于青春期的少女。

记者再访当事人

杨老师告诉记者，他从教12年，当了9年班主任，他还原了当时的场景。

那是去年高考前夕的一个晚自修，他和往常一样来班里巡视学生的学习状态，结果发现班里一个女生从自修开始就没有出现，而且同学们都不知道她的行踪。

“发现这一情况后，我第一时间向学校政教处汇报，同时立刻到校园四处去寻找。”杨老师找了好久，终于在操场的一个角落里找到了这个女生。

“当时她蹲在角落里哭，我走过去问她怎么了？没想到女生没回答，反而哭得更伤心了。为了开导女生，我陪她在操场散步，边走边聊，走了好多圈，终于知道她是因为考前焦虑，尤其是时间分配上的矛盾，导致压力太大。她打算报考的那所高校，不止文化课有要求，对学生专业素养要求也挺高的。到底是复习文化课，还是多花精力对付专业课，女生想不好，更忙不过来。” 杨老师发现总聊这些，没办法把女生拖出负面情绪的泥沼，就尝试和她聊大学、聊人生、聊梦想等等。

聊到最后，女生突然冒出一句：“老师，你能不能抱抱我？”听到这个请求，杨老师犹豫了，两种针锋相对的观点开始斗争——

一方面，这个女生当时提出这样一个请求，一定是想要获得一个拥抱寻求安慰。而作为班主任，孩子也将他视为值得信任的人。“所以，无论是从情感上，还是从心理上来说，我觉得自己应该答应学生的请求”。

但是，另一方面，他毕竟是男老师，对方虽然是学生，但毕竟是女生。如果正好其他路过的老师或者同学看见，那可说不清了，更何况还在晚上，又身处操场僻静处。再想得复杂点，万一是女生“设计”给自己挖坑……“当然，凭我对这个孩子的了解，应该不会如此，而且看她哭得那么伤心，也不像假的。但是万一呢？”

在激烈挣扎之后，杨老师最后决定：抱！“即便是个坑，也跳了。此时此刻，学生需要有信任的人安慰和依靠，而自己是班主任，恰恰也是这样一位适合的倾听者。”

不过，他后来还是瞒着女生，将此事告知了学校政教处和家长，算是“报备”。一是为了程序到位，二是让家长和学校有关部门都了解，以便追踪关注。另外，也是觉得坦坦荡荡，没什么需要隐瞒。

事后女生家长也很明理，表示了理解和感谢。而从那次以后，女生的状态恢复得不错，高考发挥得很好，上了重点线，也上了心仪高校的投档线，只是有点遗憾的是一项素质要求没达到，所以最后她没去心仪的那所高校。

“求抱抱”在校园并不少见

面对这么敏感的事情，杨老师感触颇多。他觉得这是一个男老师和女学生的班级管理案例，在他的班主任生涯中非常具有典型性。如何把握高三学生的心理？作为专业化的班主任，需要通过心理学、教育学以及工作经验，预测好每一阶段学生可能会出现的问题，并设计好处理预案。“不过，还是很有感于当前社会给老师的压力，老师不敢管、不好管，一不小心就可能出错。但我觉得作为老师特别是班主任，不能只做到不犯错，还要做到不怕错。因为我们全心全意为了孩子，问心无愧！”

其实，在大多数班主任的教学生涯中，类似杨老师的“抱一抱”故事有很多，不止男老师会遇到，女老师也会遇到。

最多的发生在毕业典礼、中高考送考时等公开场合，老师们大都会不假思索，给学生一个大大的拥抱。每年毕业季和考试季，钱报记者都会遇上许多这样的温馨画面，许多在场的家长甚至会特意记录下这个难忘的画面。

当然，当这样的事发生在私下场合，老师们就会考虑比较多。

“曾经有个高中男生问过我同样的话：老师，你能不能抱抱我？结果被我当场拒绝了。”一位杭州某中学的女老师向记者透露，她拒绝的理由是，“未来很多事情需要一个人面对，没人给你抱抱。”

“记得初中的一次大考结束，班里的学生小俞和其他几个同学对完答案，一起从教学楼往操场走去，我散完步回办公室，刚好迎面撞上。他一把把我揽在怀里，极开心地说：‘历史选择题满分，怎么样？你学生棒不棒？’回过神来的我伸出手拍拍他的后背，回应说：‘厉害，我学生最棒了！’”杭州东方中学的老师张静对这个场景记忆犹新，当时的俞同学已经比她高出一个头了。在她看来，对于学生而言，不论伤心还是开心，拥抱都是温暖的传递。（沈蒙和）

(责编：郝孟佳、熊旭)