别让孩子在“起跑线”上挣扎

不知道从什么时候开始，“不能让孩子输在起跑线上”成了中国式教育的习惯法则。遵从这一法则的标配做法，就是爸爸妈妈爷爷奶奶姥姥姥爷不惜金钱和时间，从孩子生下来就开始列出培养计划，从背唐诗宋词开始到报名各种各样的辅导班，再到进幼儿园、上小学千方百计地择校，举家进入在起跑线上为孩子加油助跑的漫漫征途。这个浩浩荡荡的助跑大军，现在已从城市蔓延到了农村。

我的农村老家并不富裕，文化也不是很发达，但一辆辆小汽车上贴满了“进入我们幼儿园，起跑线上冲在前”的广告，车上的广播喇叭，高呼着励志口号，介绍着辅导班的神奇花样。且不论这种乡镇幼儿园的师资力量能否撑起这条所谓的起跑线，单单从教育的基本规律上讲，武断加复制这样近乎强暴式教育，不可能拉直起跑线，不过是为扼杀孩子的天性找到了一个借口而已。

法国18世纪启蒙思想家、教育家卢梭遵从天性遵从自然的教育思想，深刻地影响了几乎整个欧洲的几百年，我们不可能完全迷信文化不同、社会状况不同的欧洲，但我们应该认识到，卢梭的思想能当成教科书似的教育理论，指导教育、影响启蒙运动的发展，那也不是偶然的。如果按起跑线理论，爱因斯坦至多是个钢琴手，毕加索也不会成为伟大的画家，也许会是个英语翻译。

孩子的天性是什么？这看似一个复杂的问题，其实用否定方式回答很简单：孩子的天性即不是无休止的学习学习再学习。这里想到了中国传统的妇女裹脚的例子，相传自隋唐以来，便认为女性“三寸金莲”才好看，渐渐开始人为地把张大脚李大脚王大脚的脚裹成“三寸金莲”。在这里，“三寸金莲”本来可能就是一个伪命题，用裹脚布硬生生把功能正常的、“下得厨房上得厅堂”的一双健康的脚裹成半残废。裹脚这种愚味做法，不但妇女不喜欢，也没有给社会带来任何实质性积极价值，可偏偏能够被社会所接受！起跑线理论亦如此，连什么是终点、到达终点的途径有哪些都含糊不清，却在所谓的起跑线这个伪命题上翻滚，危害丝毫不亚于裹脚之殇。

说到这儿，庆幸自己生在六零后。那个时候，连电灯都没有，可是孩子们在一起，打打闹闹开心快乐的课余生活，至今魂牵梦绕。暑假马上就要到了，希望孩子家长把嬉闹贪玩以及奇思怪想的童趣留给孩子们，别扭曲他们的天性，使孩子们能够快乐地享受假期生活，特别是别逼迫他们在所谓的“起跑线上”挣扎。

(作者单位：北京卫戍区朝阳第八离休所)

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