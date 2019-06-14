北京市各小学入学登记本周末启动 不以排队登记顺序作为接收顺序

原标题：小学入学登记本周末启动

根据北京市义务教育阶段入学工作时间安排，本周末各小学开始审核入学相关材料，7月上旬发放新生入学通知书。

此前，西城区教育考试中心明确了符合不同入学条件的学生的登记要求。比如，北京市个人居民户籍符合户籍在西城区或法定监护人在西城区具有独立产权房的适龄儿童法定监护人，现场登记时需要持《学龄人口信息采集表》、适龄儿童及法定监护人户口簿、房屋产权证等通告中要求携带的相关证明材料原件及复印件。户籍地址未纳入任何学校招生服务范围（因拆迁、房产权属等特殊原因造成）的适龄儿童法定监护人，需要提前持适龄儿童及法定监护人户口簿、房屋产权证、《出生医学证明》等原件及复印件，经教育行政部门审核后，安排登记学校，并与其他北京市个人居民户籍适龄儿童享受同等待遇。单位集体户籍适龄儿童法定监护人需要提前持相关材料到西城区教育考试中心审核登记；审核通过后登录市级平台，完成学龄人口信息采集并打印《学龄人口信息采集表》，根据学校学位情况，在全区范围内按计划派位入学。

近期各学校也陆续发布了本校入学登记通知。记者注意到，除了要求携带户口簿、房产证、出生证、信息采集表等材料外，不同学校的登记要求略有不同。比如北京石油学院附属实验小学、海淀区第二实验小学等海淀区大部分学校，都要求一名法定监护人带领孩子到校报名；三义里小学、育翔小学等明确由法定监护人提交材料，无需带孩子入校。

值得提醒的是，不少学校在入学登记通知中都提到，学校是按照招生计划接收学生，不以排队登记的先后顺序为接收顺序；为了防止拥堵，不少学校根据居住范围采取了分时段办理的方式，家长登记时可按划分时段前往。（牛伟坤）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)