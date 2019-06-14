第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全面启动

新闻发布会现场 李依环/摄

人民网杭州6月14日电（李依环）13日下午，教育部在浙江大学召开新闻发布会，宣布第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全面启动。本次大赛时间为3月至10月，报名系统已于4月5日开放报名。截至6月10日，本届大赛报名参赛项目77.2万个，参赛人数331.9万。

教育部高等教育司司长吴岩会上介绍，本届大赛以“敢为人先放飞青春梦，勇立潮头建功新时代”为主题，旨在充分体现创新创业、体现地域特色、体现未来方向，把大赛办成服务青年成长的德育大平台、智育大平台、体育大平台、美育大平台和劳育大平台，奋力跑出创新创业教育的“中国加速度”。

本届大赛围绕“1+6”来举办，“1”是主体赛事，分为报名、初赛复赛、全国总决赛三个阶段，全国总决赛将于10月中下旬举行。“6”是六项同期活动，包括举办“青年红色筑梦之旅”活动、大学生创客秀、大赛优秀项目对接巡展、对话2049未来科技系列活动、浙商文化体验活动、联合国教科文组织创业教育国际会议。

“我省将以承办好本届大赛为契机，全方位开展一次‘互联网+’创新创业教育大练兵、大阅兵，努力为浙江省‘数字经济’一号工程和‘互联网+’支柱产业培养和储备更多的优秀人才。”浙江省教育厅厅长陈根芳表示，将致力于把大赛办出“三种味道”，突出“浙江味”、“思想味”、和“市场味”。

作为本届赛事承办方之一，浙江大学也正投入紧张的大赛筹备当中。该校校长吴朝晖会上指出，本届大赛首次同步启动大赛和“双创周”活动，探索了“主体赛事+配套活动”模式，创新了活动内容，旨在为各类人才投身创新创业搭建高端平台。

据悉，自2015年创办以来，中国“互联网+”大学生创新创业大赛已举办四届，累计有490万大学生、119万个团队参赛，覆盖51个国家和地区。今年大赛还将邀请100个国家和地区的国际大学生团队参赛。此外，吴岩也透露，下一步，大赛将更名为中国国际“互联网”大学生创新创业大赛，目标是办成世界“双创奥运会”。

(责编：褚昕岚(实习生)、袁勃)