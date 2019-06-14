山窝窝里建起幼儿园（一线探民生·补齐民生短板④）

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箐口村是贵州乌蒙腹地的深度贫困村。过去，没有独立的幼儿园，学龄前的孩子要跟小学生挤在一起读“复式班”，混合教学严重影响了教学质量。

为解决这些实际困难，县里拨款给箐口小学建设新的教学楼。学校把旧址改造成独立的幼儿园，建起宽敞明亮的教室，配上丰富的绘本、玩具，孩子们在课堂上一起听专业的老师讲故事，在滑梯、木马前玩耍。

长年在外的周元军下了决心：回村发展，儿子回村上幼儿园。

周元军在温州打工10多年，早已习惯都市的便利，是什么促使他回到偏僻山乡——贵州大方县猫场镇箐口村？“现在村里有了幼儿园，儿子上学有了着落。”他说。

对于深度贫困村箐口村而言，幼儿教育的历史性突破发生在2018年9月，县里投入建成一个独立幼儿园，全村58名学龄前儿童才有了一方天地：宽敞明亮的教室，专业的老师，丰富的绘本和玩具，教室前的滑滑梯、小木马……这座大山里占地1200平方米的幼儿园，成了孩子们最欢喜的乐园。

从过去与小学生挤在一起读“复式班”、再到更早连小学都难上，箐口村能有独立幼儿园，实属不易。

以前别说上幼儿园，连上小学都是难事

“茅草房屋巴掌大，一日三餐无变化。”地处乌蒙腹地，箐口村位于大方县和纳雍县交界处，山高坡陡，交通不便，土地贫瘠。截至2016年，全村498户人家有200多户是贫困户。

“以前，别说上幼儿园，连上小学都是困难事。”村主任张凌说。作为村里第一个大学生，34岁的他经历过山村孩子上学的很多艰难与辛酸。2012年，村民彭启进看到村里孩子上学实在艰难，于是辞去了昆明一所小学代课老师的工作，回到村里开办学校。来自杭州的爱心人士为箐口村捐赠23.5万元，建成箐口小学。在镇里的支持下，该小学成为猫场镇六仲小学的一个教学点，由彭启进担任校长。

“办学第一年，学校共招收35名学生。其中，18名属于学龄前儿童，为此，学校专门设立了一个学前班。”箐口小学现任校长祝天琴说，由于过去箐口小学只是个教学点，县里没专门的建设经费，老师也只能从六仲小学进行调配。

四间教室、一间食堂和几十张课桌，这就是当时箐口小学的现状，小学、学前一起，条件十分简陋。第一批分到学校的两位老师看到箐口办学条件实在太差，连个住的地方都没有，拽着行李就想离开。彭启进赶紧和猫场镇教管中心主任彭宁前去追赶，经过通宵长谈，两位新老师最终答应留下来。

学校有了老师，却没有专业的幼教老师。为了让学龄前的孩子在学校能有所学，教小学语文的彭启进和教数学的徐昌顺一商量，决定自己上手，轮流给学前班孩子上课。唱歌、画画、做游戏……虽然教学条件艰苦，但两位老师始终在为孩子们能有一个丰富、快乐的学前生活而努力。

学前班孩子有了自由活动场所，告别“混合教学”

条件艰苦，但学校师生都很用心。箐口小学的教学成果很快在全镇凸显，全县素质教育测试中，箐口小学多次多科目排名前列。2016年，学生增加到184人，其中，学前班的孩子增到58人。

4间教室，来了6个班学生。为了让孩子都能就近上学，只好让其中4个班进行“复式教学”，即学前班和一年级共用一个教室，二年级和四年级共用一个教室，再由老师对不同班级的学生进行分别授课。班级的问题暂时解决了，却始终没有专业的幼教老师愿意到箐口任教。“我们虽然很用心，但还是非常期待能来一位专业的幼教老师，让学龄前的孩子们获得更专业的指导。”兼职5年“幼儿教师”的徐昌顺说。

徐昌顺的愿望，在2017年9月得以实现。那一年，刚从毕节市幼儿师范学院毕业的符蓉杰，以幼教志愿者的身份来到箐口小学任教。然而，初到箐口的符蓉杰就被班上的“复式教学”搞得几乎崩溃。

“教学前班的孩子做手工，一年级孩子过来抢；教一年级孩子学算术，学前班的孩子捣乱。”不同年龄段孩子在一个班的“混合教学”，让学校的教学质量急剧下降。学生家长也意识到了这一问题，纷纷找到学校和村委会寻求解决办法，希望对学校教室进行扩建。

对此，大方县加大投入，根据人口分布、学前教育适龄儿童人数等要素，原则上人口在3000人以上、学前教育适龄儿童人数在60以上的行政村设置一所山村幼儿园，适龄儿童人数较少的行政村可以2—3个村设置一所山村幼儿园，全力解决幼儿教育场所难题。

2017年11月，县政府拨款在箐口小学原址旁边新建一栋教学楼。不到10个月，一所占地6668平方米的新校园逐渐成形，漂亮的教学楼、全新的食堂、厕所、操场建起来了。“新教学楼投入使用后，为让学前班的孩子有一个自由活动场所，学校对原来小学旧址进行改造，将其打造成一所相对独立的幼儿园。”祝天琴说。

符蓉杰说，幼儿园独立出来后，孩子都特别喜欢，大家一起听老师讲故事，和小伙伴做游戏，在玩中学习，在快乐中成长，每个人都有很大的进步。

随着村里条件越来越好，更多老师愿意留下来了

“没有彭校长的坚守，箐口小学不会有今天的样子。”祝天琴说，从2012年创办箐口小学，到2018年7月患肝癌晚期去世，彭启进为学校付出了太多的心血。这个去世时年仅41岁的汉子，办学6年时间里，不但没领过学校一分钱工资，反而花光自己所有积蓄。就算到了临终前几天，他还心心念念着变得越来越好的学校。

“只有改变村里贫穷的面貌，才能真正实现在小山村办大教育。”张凌说。2016年，正当事业风生水起的他，毅然选择回村担任村主任，带领村民发展食用菌、猕猴桃、李子、樱桃、枇杷等产业，两年多时间里昔日荒山变成了花果山，贫困人口降至11户28人，预计今年全部脱贫。

村庄变美，村民富裕，箐口村的水、电、路全通了，村民更加重视教育。2018年，61岁的村民周齐勋向县红十字会捐出5万元积蓄，希望把钱用在村里交通改善和儿童教育方面。

“过去，要让外面老师留在学校，主要靠‘劝’，近两年随着村里条件越来越好，更多老师愿意留下来了。”在猫场镇教管中心工作7年，彭宁靠“劝”留下了近30名乡村教师，但近两年来，他劝得越来越少，甚至有一些年轻老师还会主动要求调到村里锻炼。

“我们希望幼儿园的管理能够更精细化。”祝天琴说。箐口幼儿园目前隶属箐口小学，很多时候会存在管理不便，也会造成幼儿教育“小学化”倾向。其次，班里4—6岁不同年龄段孩子因为只有一个老师，只能全部在一个班上课，缺乏保健医生，离“两教一保”规定还有差距。虽然幼儿园基础设施得到改善，但依然还有很多地方需要完善，比如现在没有睡房和可供幼儿使用的厕所，孩子中午往往只能回家或留在教室玩耍。

目前，大方全县有山村幼儿园183所，在校幼儿11681人。全县学前三年毛入园率达到92%。祝天琴期待，随着乡村振兴的推进，会有更多的幼教志愿者或幼教老师愿意到山村任教，让山村幼儿园真正成为山里孩子的幸福乐园。

（孙远桃参与采写）

全国学前三年毛入园率达81.7%（链接）

2018年11月，《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》印发，明确了新时代学前教育改革发展必须始终坚持公益普惠基本方向，提出到2020年全国学前三年毛入园率达到85%、普惠性幼儿园覆盖率达到80%的目标。据了解，通过这几年的努力，我国学前教育发展驶入快车道，取得明显成效，“入园难”矛盾得到缓解。

首先体现在学前教育资源迅速扩大。2018年，全国幼儿园26.7万所，比2010年增加11.6万所，增长77.3%；专任教师258.1万人，比2010年增加143.7万人，增长125.6%。普及水平大幅提升。2018年，全国学前三年毛入园率为81.7%，比2010年提高25.1个百分点，年均增长3.1个百分点。全国普惠性幼儿园覆盖率达到73.1%。此外，投入力度明显加大。2017年，全国学前教育总经费达3256.1亿元，比2010年增加2528亿元，增长3.5倍。

管理制度也在不断完善。确定了“国务院领导、省市统筹、以县为主”的管理体制，建立了教育部门主管、各有关部门分工负责的工作机制。出台《幼儿园工作规程》《幼儿园建设标准》《3—6岁儿童学习与发展指南》等规章制度。江苏、浙江等多个地方出台了《学前教育条例》，学前教育发展逐步纳入制度化、法治化轨道。

与此同时，由于基础差、底子薄，体制机制尚未完全理顺，我国学前教育在快速发展的同时，依然面临挑战。主要体现为普惠性资源还相对不足，公办园少、民办园贵的问题还比较突出。财政保障力度仍相对不够。下一步，教育部将会同有关部门围绕贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》要求，以实施三期行动计划为抓手，以开展小区配套园治理为重点，扩资源，调结构，增普惠，建机制，提质量，推动学前教育普及普惠安全优质发展。

（本报记者 赵婀娜整理）

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)