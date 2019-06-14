深圳技师学院别具一格推进校园传统文化建设

人民网北京6月14日电 日前，深圳技师学院人文学院以一台“古风·今韵· 中华情”主题演出，传唱先秦经典，诵读百家之文，向师生们展示了中华优秀传统文化的历史积累与人文沉淀，传递了丰富的民族精神和家国情怀。

鹤鸣湖畔，清风阵阵，诗词作伴，书声琅琅。主题演出聚焦先秦文化，分“开辟鸿蒙”“百家争鸣”“文渊溯洄”三个篇章，分别以舞蹈、诵读经典、吟唱朗诵形式进行演绎。

第一篇章“开辟鸿蒙”，解读《山海经》，用舞蹈展现绮丽多姿万千变化的上古神话故事。“女娲补天”代表着中华民族战天斗地、建设美丽家园的不懈追求及永不放弃的奋斗精神。“大梦飞天”表现了华夏民族翩然奔向太空的浪漫主义情怀以及勇于探索的果敢精神，自强不息、拼搏不止、富于创新。

第二篇章“百家争鸣”，解读“诸子百家”，以学生诵读经典，向诸子百家致敬。儒家、道家、法家、墨家等，或激辩于宫廷学庠，或繁盛于古国大地，他们的学说是华夏民族的文化精华，已经变成血液和土壤，滋养着华夏儿女。

第三篇章“文渊溯洄”，解读《诗经》，以吟唱朗诵的方式呈现华夏儿女悠悠家国情怀。师生们在诗歌的国度中徜徉，如鹤鸣兮，声闻于野；如美人兮，在水一方；如高山兮，心向住之；如明月兮，照临天下；如渊薮兮，贯穿历史。

多年来，深圳技师学院坚持贯彻落实党的教育方针，加强校园文化建设，坚持立德树人。以教师和学生为主体，弘扬社会主义核心价值观，在此基础上融合三种文化的先进元素，即彰显技工教育的现代专业文化，传承中华优秀传统文化，吸纳先进的企业文化，使之有机结合起来，形成具有持久生命力的校园文化内涵。

为弘扬中华传统文化，深圳技师学院人文学院开设了国学、古代诗词、书法、国画等选修课程。同时，通过举办中华传统文化节、成立文化社团、定期举办讲座等多种形式，让学生接受中华优秀传统文化的熏陶，领悟“传统之美”。成为学校开展中华优秀传统文化教育的重要阵地。传承爱国精神，传递家国情怀。深圳技师学院师生用诗歌、用书画、用舞蹈来表达对美好生活的赞美与憧憬，对五千年灿烂文化，优秀民族精神的热爱与传承。

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