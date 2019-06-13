北京工业大学：招生四大新变化 倡导“三个三分之一”战略

人民网北京6月13日电 “2019年我校拟招生3150人，新增智能制造工程专业，部分专业新设单科分数限制”，北京工业大学招生办主任王丹、建筑工程学院副院长张建伟近日做客2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，为考生和家长解读学校今年的招生政策和变化。

北京工业大学是一所以工为主，工、理、经、管、文、法、艺术相结合的多科性市属重点大学，2017年加入到国家”双一流”学科建设的行列。学校建设有65个本科专业，其中有8个国家级特色专业，12个北京市特色专业，7个卓越工程师建设专业。

全国招生3150人 招录政策呈现四大变化

王丹表示，北京工业大学今年全国招生计划为3150人，在招生录取政策方面有四大变化。第一，新增智能制造工程专业，与机械工程一起进行大类招生，着力培养交叉复合型的智能制造人才。

第二，材料类（实验班）进行跨专业类的大类招生，原先的资源循环科学与工程专业纳入材料类（实验班），与材料科学与工程、纳米材料与技术一起大类招生。

第三，招生分数方面略作调整，部分专业新设单科分数限制。北京地区报考“外培计划”的学生，英语成绩要在120分以上；报考北京都柏林国际学院的学生，外语成绩要达满分的70%以上。

第四，艺术类考生的录取规则也做了相应调整。北京的艺术类考生将按照平行志愿的方式在提前批艺术类B段进行录取。同时，今年取消艺术类校考，将直接使用生源所在的省地招生主管部门组织的美术类统考成绩作为专业课成绩，且要求达到满分的70%以上。

人才培养模式特色鲜明 倡导“三个三分之一”战略

王丹介绍，学校构建了横向多模式、纵向多层级的人才培养模式，学生可以进入实验班、樊恭烋荣誉学院或者都柏林国际学院学习。此外，11个大类招生、宽口径培养的专业类为学生的成长搭建了不同的路径。

王丹补充道：“学校倡导‘三个三分之一’战略，希望学生在校期间有三分之一接受卓越工程师培养、有三分之一完成辅修和双学位学习、有三分之一能接受国际化教育，不仅夯实专业基础，还能利用平台更好地成长。”

张建伟介绍，建筑工程学院高度重视学生的创新能力培养，打造了特色的茅以升班，满足学生不同的发展需求。学院的其他专业则以土木类招生，在大一下学期根据志愿优先，参考加权成绩进行专业分流。此外，学院还设立了星火基金、国创基金等，鼓励学生多参加科技活动。

设立校院两级帮扶计划 推进国际化办学

对于表现优异的学生，北京工业大学设置了校院两级奖学金和企业赞助奖学金，激励他们更好地学习。同时，学校还构建校院两级帮扶体系，提供助学金以及勤工助学岗位，帮助贫困生完成学业。

北京工业大学不断推进国际化办学，今年除了增加“外培计划”的招生人数之外，北京都柏林国际学院还面向金融学、电子信息工程、软件工程和物联网工程四个专业拟招生330人。据悉，学校已经和世界上30余个国家和地区的150个院校和科研机构建立了良好的合作关系，向学生提供各类长、短期学习项目。（郝孟佳 王子文）

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