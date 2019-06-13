高职院校科研协同创新 带领职业教育进入新时代

近日，“北京市高等职业院校科研协同创新研讨会”（以下简称“研讨会”）在北京京北职业技术学院召开。据悉，研讨会由北京信息职业技术学院、北京工业职业技术学院主办，北京京北职业技术学院、同方知网（北京）技术有限公司（以下简称“知网”）协办，来自北京市20余所高职院校的校长、科研处长、教务处长的相关人员出席会议，共同探讨技术技能创新服务平台建设经验及科研工作新方向。

研讨会现场 （主办方/供图）

北京信息职业技术学院副院长贾清水表示，新时代的职业教育应完善学历教育与职业培训并举的现代职业教育体系；健全德技并修工学结合育人体系与质量诊断与改进评价体系；形成产教深度融合办学、信息化教学、国际化发展新局面。

知网职教事业部总经理匡惠华从科研的三个主体出发，介绍了中国知网面向个人科研创新、群体科研创新及科研管理创新所提供的知识服务。

会议期间，与会的20所高职院校就各自在开展科研工作中所遇到的困境与成功经验展开了热烈的讨论并针对科研工作相关管理机制的完善、教师科研意识及积极性的提升、科研工作质量的保证及评定标准、科研审计工作的风险防化、科研工作的信息化转变、教学与科研工作的相互转化等6个方面提出了工作思路与意见建议。

北京京北职业技术学院副院长郭贺彬在《协同创新导向的高职教研活动的改革与探索》报告中提出了深入推进科研管理，提升学院科研水平的工作思路。他指出，必须深化课堂教学改革，实现课堂由教为主向以学为主的根本转变。

本次研讨会成功的促进了各院校间的沟通与交流，共享科研工作建设成果，为今后的科研工作提供了新思路。（郝孟佳 曹雯）

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