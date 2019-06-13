探访2019江苏高考阅卷现场：非选择题评阅实行"四评制"

江苏省教育考试院12日举办高考评卷现场开放日活动。记者与来自南京市的12位考生、家长代表来到高考评卷现场,先后参观了答题卡保管组、扫描组和语文学科评卷组，零距离接触高考评卷工作，感受高考评卷公平公正、严谨有序的工作氛围。

江苏省高考评卷开放日活动现场 曹慧娟/摄

每位考生答题卡电子图像保存 4 年

在江苏省教育考试院试卷扫描点，工作人员正在忙碌地对试卷进行拆箱扫描、信息入库，并通过高速专用扫描仪进行扫描，将试卷内容切割成图片，对考生姓名准考证等信息加密后，通过专用光纤直接传给各个评卷点。传输的专用光纤与互联网完全隔断，防止任何可能的信息泄露。

“我们安排了大约200多位工作人员进行答题卡扫描工作，分为两个班次，每天工作要14个小时左右，争取在13日上午完成所有答题卡的扫描工作。”江苏省教育考试院高招处副处长崔晓东说，为了保证答题卡的扫描质量，还特别设立了扫描质量监控组，一旦发现不符合扫描要求的情况就会进行干预，“扫描质量达标以后，才能继续进行下一张答题卡的扫描。”

“所有考生答题卡运送、保管、清点、交接全程监控录像，所有评卷现场均有监控录像。”江苏省教育考试院网络信息中心主任符耀章介绍说，答题卡扫描也在监控下进行，所有考生答题卡电子图像加水印标签储存，如有修改替换立即探测报警，这也意味着在每一位考生的每一张答题卡都有准确定位，在几号库房第几号箱第几袋，进出有详细记录，不会丢失任何一张答题卡。“所有科目所有答题卡的扫描数量必须和参加编排的考生数据一致，每位考生答题卡电子图像保存 4 年。”

作文评卷教师须有一定的教学经验

和往年一样，今年江苏省高考所有科目继续实行计算机辅助网上评卷，省教育考试院承担答题卡扫描和选择题评卷，非选择题中，语文、数学、外语评卷工作由南京师范大学负责，六门选测科目和小语种的评卷工作由南京大学负责。

“南京大学、南京师范大学的试卷评阅工作也正在进行之中，来自全省各地的各学科评卷教师和管理人员奋战在工作岗位上，共需评阅考生答卷171万余份。”江苏省教育考试院副院长吴仁林介绍说，今年评卷老师有 2200 多人，都是从全省“评卷老师数据库”中遴选出的。“其中，评阅分值较大、主观性强的试题，如作文题、论述题、计算解答题、实验等题型的评卷教师，均具有3年以上教学、教研经验和一定的评卷经验。学科评卷专家组事先评出若干考生答卷，请评卷教师试评，从中选拔出一批能够准确把握评分标准，并具有本学科中、高级以上职称者，参加主观性较强试卷的评阅。”

江苏省高考评卷开放日座谈交流现场 曹慧娟/摄

“四评制”让阅卷更加公平

阅卷方法也有讲究：所有科目的非选择题部分都实行“四评制”。“试卷扫描录入计算机后，首先将被切割成若干个题块，切割后计算机自动对所有的题块进行密号处理，所有的密号都与考生一一对应，但评卷教师却看不到考生的任何身份信息，并且经过密号处理后的答卷无人可以调换，这样可以确保评卷工作的公平公正。”吴仁林说，各评卷小组对切割后的题块分别进行评卷，每个题块随机分发给两名不同的评卷教师分别独立评阅。若两人评出的分数在学科评卷专家组设定的评分阈值范围之内的，取两人所评分数的平均值；超出评分阈值范围的，提交给第三位评卷教师进行三评；仍超出评分阈值范围的，则再次提交给第四位评卷教师进行四评。在评卷过程中遇到的疑难问题由评卷专家组集体讨论解决。

【阅卷进度】

语文：试题得分点精确到1分

高考语文阅卷组成员、南师大曹教授介绍，今年阅卷更加有序、更加严谨、更加科学、更加稳定。高考语文结束后的第二天，阅卷专家便进入了阅卷现场，准备阅卷工作。阅卷老师经过层层遴选、多番考查，从阅卷教师库中遴选。目前，绝大多数题目的得分点精确到1分，确保每位考生的辛勤劳动得到应该的体现。

曹教授表示，高考语文阅卷保持了稳中有进的态势。今年高考语文总体平稳，从试评结果来看，考生上手较为容易，所思所感能表达出来，试卷区分度比较理想。对于考生、家长关心的作文评阅，会重点纠正评卷过程中的高分低打现象、纠正‘假案错案’，对优秀作文严格把关、认真鉴别低分高打的伪劣现象。此外，组长和专家组的人员还将不间断、无死角反复核查，并组织核查组对作文阅卷进行抽查。”

数学：函数等大题每道题准备了8种以上解法

高考数学阅卷团队由南京大学、南京师范大学数学专业的老师，以及80余名中学老师组成。数学阅卷组成员，南师大严教授介绍，数学评卷组组织了学科专家组及各题组长对全省数学试卷答卷进行了调研，并通过充分调研了解掌握考生各种可能的答题情况。“专家组一直在细致地制定评分细则，比如函数题以及不少大题都提供了 8 种以上解法，因此一定要制定科学的评价标准。对每一种解法分解成知识点，确保同质的知识点给的分值要相同，公正标准。一旦发现新的解法，评卷老师必须及时向学科专家组汇报，再由专家们讨论、研究制定此解法的评分细则，不得私自评定。”严教授透露，高考数学阅卷争取在20日之前完成。

工作人员向考生和家长介绍阅卷进度 曹慧娟/摄

英语：丰富评分细则，照顾多种合理作文观点和角度

英语阅卷组成员、南师大邵教授介绍，专家组认真分析“任务型阅读”与“书面表达”的试题特征和参考答案，针对部分考题，通过语料查询和专家讨论本质，考生第一的原则，细化了评价标准，对作文部分的写作要点和次重点进行了细分，同时通过覆盖各地区和各考场的大量样卷挑选，从考生作答的实际情况出发，丰富了评分细则，照顾了多种合理的作文观点和角度。

英语阅卷实行学科专家组，阅卷小组长及组员的三级质量监控体系，每一份试卷均经过小组组员背靠背多轮评阅，组长仲裁或抽查专家监控抽查的环节。同时，网上阅卷系统及监控系统各项目明确分工，根据英语学科特点，科学设计软件匹配合理，并配备了实时阅卷，质量统计和恶劣误差监控和预警系统，最大可能的避免误判现象。

据悉，预计 6 月 24 日 20:00 后，考生可以通过登录江苏省教育考试院门户网（www.jseea.cn）、关注微信公众号 " 江苏招生考试 "（微信号：jszsksb）、江苏招考 APP 等途径查询高考成绩，6 月 25 日起，考生可以登录江苏省教育考试院门户网（www.jseea.cn）打印成绩通知单。（杨甜子）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)