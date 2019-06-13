2019中国大学生就业报告："新一线"城市吸引力不断增强

人民网北京6月13日电 麦可思研究院10日在京发布《2019年中国大学生就业报告（就业蓝皮书）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2018届大学毕业生就业率达91.5%，“新一线”城市吸引力不断增强。

深造比例持续上升，毕业生待就业压力未明显增加

《报告》显示，2018届本科毕业生“受雇工作”的比例为73.6%，连续五届持续下降；“正在读研”（16.8%）及“准备考研”（3.3%）的比例较2014届分别增长3.2个、1.4个百分点。2018届高职高专毕业生“受雇工作”的比例为82.0%，较2014届下降1.5个百分点；“读本科”的比例（6.3%）连续五届上升。

由此可见，毕业生深造比例持续上升，在一定程度上减轻了待就业压力。2018届本科毕业生待就业比例为4.2%，较2014届（4.5%）略有下降；2018届高职高专毕业生待就业比例为7.5%，较2014届（8.1%）低0.6个百分点。

2018届大学毕业生月入4624元，应届毕业生薪资持续增长

不同学历的薪资差异如何,哪些因素影响起薪？这些都是与毕业生切身相关的问题，备受社会关注。

《报告》显示，应届大学毕业生近五年月收入持续增长。2018届大学毕业生的月收入（4624元）比2017届（4317元）增长了307元，比2016届（3988元）增长了636元。其中，2018届本科毕业生的月收入为5135元，高职高专毕业生的月收入为4112元。

从近三届的趋势可以看出，应届大学毕业生月收入呈现上升趋势。2018届大学毕业生月收入高于城镇居民2018年月均可支配收入（3271元）。

“北上广深”就业比例持续下降，“新一线”城市吸引力不断增强

近年来，新一线城市纷纷上演“抢人大战”，频频出招争夺人才，取得了显著的效果。在“新一线”城市就业的应届本科毕业生中，外省籍毕业生占比从2014届的27.9%上升到了2018届的37.3%。

《报告》数据表明，“北上广深”就业比例持续下降，从2014届的25%下降到了2018届的21%；而“新一线”城市吸引力不断增强，从2014届的22%上升到了2018届的26%。此外，刚毕业时在“北上广深”就业的毕业生中，三年内离开的比例明显上升，从2011届的18%上升到了2015届的24%。

就业绿牌与红牌专业

《报告》还列出了2019年度绿牌专业和红牌专业，绿牌专业指的是失业量较小，就业率、薪资和就业满意度综合较高的专业，为需求增长型专业。红牌专业指的是失业量较大，就业率、薪资和就业满意度综合较低的专业。

2019年本科就业绿牌专业包括：信息安全、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、通信工程、数字媒体艺术。其中，信息安全、软件工程、网络工程、通信工程、数字媒体艺术连续三届绿牌。

2019年高职高专就业绿牌专业包括：电气化铁道技术、社会体育、软件技术、电力系统自动化技术、发电厂及电力系统、道路桥梁工程技术。其中，电气化铁道技术、软件技术、电力系统自动化技术连续三届绿牌。

而2019年本科就业红牌专业则包括：绘画、历史学、应用心理学、音乐表演、化学、法学。其中，历史学、音乐表演、法学连续三届红牌。

2019年高职高专就业红牌专业包括：语文教育、英语教育、法律事务、汉语、初等教育。其中，语文教育、法律事务、初等教育连续三届红牌。

据悉，《中国大学生就业报告》自2009年发布以来，至今已是第11次年度报告，年度报告为教育行政主管部门、人力资源行政主管部门、高校、企事业单位、学术研究机构以及广大的大学毕业生和高考生等提供着有力的参考。（郝孟佳 王子文）

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