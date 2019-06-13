北京化工大学附属中学校长全疆发：教育的本质就是促进人性的完美

人民网北京6月13日电 北京化工大学附属中学《尚美学生公约》绘本发布会12日在学校礼堂举办。北京化工大学附属中学校长全疆发表示，教育的本质就是促进人性的完美，在审美过程中激活向善和求真，从而实现人格的完善。

学生表演集体舞 褚昕岚/摄

全疆发介绍，《尚美学生公约》教会学生如何做一个注重素质修养的学生，如何成为有理想、有担当的中国人。公约内容包括举止得体、谈吐优雅，严于律己、宽以待人，学会合作、勇于奋斗、敢于担当等。

公约分为中学版和小学版，充分考虑到了12个年龄段学生的心智特点，高低年龄段之间也呈现出逻辑、递进关系。同学们不仅自己学习、践行公约，还将这些行为规范带到家中，提醒爷爷、奶奶、爸爸、妈妈“不要随地吐痰”“不要闯红灯”“不要在家抽烟”等，促进了社区、社会的文明发展。

《尚美学生公约》先由学校提出文字初稿，再发动师生、家长讨论，形成定稿后组织学生按每个主题进行绘画创作，最后由北京化工大学资助排版印刷，前后历时一年。

六年级一班孙京京的绘画作品《友之美》被选入了绘本，她告诉记者，和同班同学相处六年，有时候会有矛盾，大家总是静下心来解决，就算毕业了，友谊也不会解散。

北京市特级教师于荣学认为，《尚美学生公约》立意有特色、内容丰富、具有艺术性，遵循和体现了学生年龄特点以及心理特点。

学生老师合影留念 褚昕岚/摄

发布会上，学校向学生代表发放绘本，委任了《尚美学生公约》志愿宣讲员、监督员，并向参与绘本创作的学生颁发荣誉证书。小学部的同学们用舞蹈、小品、朗诵等丰富多彩的形式展现了自己对公约的理解。（郝孟佳 褚昕岚）

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