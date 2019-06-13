小学二年级体育课考劈叉 没练过舞蹈咋办

原标题：小学二年级体育课考劈叉 儿子没练过舞蹈，咋办

劈叉对于很多练舞蹈的小学女生来说，还是比较轻松的。

本周，许多杭州家长忙着帮娃打印期末复习资料，家住城西的王女士却提前收到了儿子要补考的坏消息。而更令她意外的是补考内容——劈叉。

王女士的儿子，今年读小学二年级。据他说，劈叉是学校二年级体育课的必考项。“小女生就算了，男生本来就柔韧性差，非让他们考劈叉，是不是有点为难孩子？”王女士为此很郁闷，“我在附近其他几所小学打听了一圈，发现体育课要考劈叉的，居然不止我们一所。”

小学一二年级

是柔韧性发展敏感期

王女士告诉记者，她从学校其他家长那里了解到，女孩子在这个项目上的表现，明显优于男生，尤其是练过舞蹈的小姑娘，都能轻松过关。但由于她之前不知道体育课要考劈叉，就从来没带儿子练过，所以拿了个“不及格”。

“我也不知道怎么练，自己也不会。儿子劈不下去，咋办？”自从听说儿子要补考，王女士急得像热锅上的蚂蚁。倒是儿子很淡定，反过来安慰妈妈说：“上次考试我裤子没穿好，太紧了，所以才劈不下去，下回补考要穿运动裤，应该问题不大。”

现在杭州二年级小学生体育课都要考劈叉吗？考核的具体标准是什么？应该怎么练？昨天，钱报记者向杭城小学体育老师和各城区体育教研员了解情况。

杭州下城区、拱墅区等多个城区的小学体育老师表示，本校二年级体育课并没有专门设置劈叉这个考试项目。目前，要考劈叉的小学大多在西湖区。

西湖区一名小学体育老师透露，劈叉是区里的常规项目，好多年前就有这项考试。“二年级下学期主要考三项——纵叉、跳单双圈、足球直线运球和踩停球。然后，各校会在这三项基础上，再增加1~2个学校特色项目。”

劈叉分横叉和纵叉（又叫“竖叉”，腿前后分开成一字形，双手撑地，使上身正直，而后努力使身体向下振压，至两腿前后分开至一条线坐于地下），现在各校考的都是纵叉。

纵叉的动作和舞蹈劈叉相似，评分标准主要看胯下与地面距离，男女生都是统一标准，一共四个等级——离地面不超过10cm为优秀，10~15cm是良好，15~20cm是合格，20cm以上不及格。同时，上体正直、前后腿伸直等技巧评价也会考虑在内。

考核的方式很简单，可以使用一些参照物，比如在旁边放一颗实心球，够到实心球就可以达到优秀，15cm良好是五号篮球的标准，20cm差不多是七号篮球的大小。“一个实心球的距离，空间其实很富余，低段学生柔韧性相对较好，难度真的不大。”这位老师告诉记者，体育里的纵叉不需要像舞蹈一样能贴地面，通常一个班，只有两三个人没达到优秀。

“难度不大”这个说法，随后得到了多名体育老师证实。“今年我还没给哪位同学打过不及格呢！”另一位二年级体育老师告诉记者，“设置这个项目，主要目的是鼓励学生锻炼柔韧性，评分标准弹性大，不会为难孩子。小学一二年级是孩子柔韧性发展的敏感期，也是练习劈叉的最佳时期。”

韧带拉开

能减少运动损伤

有体育老师告诉记者，对于纵叉一类的柔韧素质考察，一定要循序渐进和每天坚持的原则。一开始可以是最简单的弓步压腿，然后练习侧压腿、踢腿，再练习相对简单的横叉，进而练习纵叉，除了体育课的柔韧性练习，自己平时也一定要坚持每天压一压。

另外，坐位体前屈是体质健康测试项目之一，考察的也是身体柔韧性。同样是学生们要考试的项目，但纵叉与坐位体前屈锻炼的是不同部位韧带，可以起到相互弥补的作用。

之所以把柔韧性考核放在低段，就是为了后期体育训练打基础，很多人以为劈叉只有跳舞有用，那就大错特错了。韧带拉开后，能减少运动中的损伤，跑步步幅也能拉大，后期跳山羊等也会涉及到这些动作。

西湖区体育考试还有一项跳单双圈也是同理，单脚起跳双脚落地，通常要求做完5组，不踩圈，不停顿，落地轻巧，锻炼学生的协调能力与节奏感，为之后立定跳远等项目做衔接。

长江实验小学体育老师杨蓬说，《浙江省义务教育体育与健康课程指导纲要》中提到，二年级“能完成各种锻炼柔韧素质的练习方法”，包括了“纵叉”、“横叉”，所以劈叉作为期末考查项未尝不可。

杨老师在三年级技巧类考核中，曾经考查过“仰卧推起成桥”，基本所有孩子都能完成。哪怕是较胖、较硬的孩子，一开始完成困难，但在她的保护帮助下，期末都能完成。（沈蒙和）

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