原标题：每届招生60人 浙江大学推出本科生“图灵班”

记者近日从浙江大学获悉，该校今年推出了具有“豪华配置”的图灵班，面向2019年应届高考生招生。

说它配置豪华，是因为其有强大的师资力量作为支撑。该班级配有图灵奖获得者惠特菲尔德·迪菲(Whitfield Diffie)教授、吴朝晖院士、陈纯院士、潘云鹤院士，以及包括30多位国家级高层次人才在内的专业导师团队。“我们实行全程化一对一导师引领的培养模式，实现包括图灵奖获得者和院士在内的师资队伍建设和保障，为图灵班提供计算机学院最好的教师团队。”浙江大学计算机学院副院长陈为表示。

图灵班实行的是“全科式基础强化”“全方位科研训练”“全程化导师引领”“全球化资源导入”和“专业化学科培养”的“四全一专”特色培养模式。预计每届招生60人，学生可任选计算机科学与技术、人工智能和信息安全三个专业方向之一。这三个专业分别对应同名的一级学科，值得一提的是，这三个一级学科本身在浙江大学就是交叉学科。

图灵班的管理模式为1+3，即第一年由竺可桢学院统一管理，第二年开始学籍转入计算机学院；第一、二年学习基础知识，第三、四年学习专业知识，第四年进行科研实践或境外交流。

开设图灵班，也是浙江大学对计算机科学基础学科拔尖人才培养机制的一次新探索。学校希望，在5—10年内培养一大批引领计算机行业创新创业的杰出人才，以及一大批能够进入世界顶尖学术科研机构执教的研究人员。最终目标是培养厚基础、高素养、深钻研、宽视野，“知识、能力、素质、人格”俱佳的引领世界计算机领域发展的拔尖创新人才。“我们鼓励图灵班学生毕业后在国内外科研院所深造，毕业后从事基础科研或创新技术研发。”陈为说。

那么，如何才能进入图灵班呢？

浙江大学本科招生处处长朱佐想介绍，有三位一体和面上招生两种方式。三位一体招生是融合高中学业水平测试、综合素质评价和统一高考招生三方面要素为一体的多元招生选拔模式，针对浙江省考生。面上招生是指通过高考招生直接确认进入竺可桢学院“图灵班”。

不过，即使进入了图灵班，也不是“一劳永逸”。

陈为介绍，图灵班将采用重定向和滚动选拔机制。也就是说，每个学期结束后，根据学生意愿和实际修读情况，不适合继续在图灵班攻读的同学可被重定向到普通班级(原专业)；滚动选拔则是指，在第一和第二学年结束时，会分别在全校学生中补充选拔部分优秀学生进入图灵班。（本报记者 张盖伦）

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