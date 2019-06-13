原标题：58.3%受访者发现身边应届毕业生更愿去二线城市了

58.3%受访者发现身边应届毕业生更愿去二线城市了

专家：这不是量的变化，而是一个本质性的转变

毕业季来临。近年来，应届毕业生的就业观越来越趋于多样化，有人选择毕业后马上就业，有人选择继续学习，有人选择创业，还有人选择“慢就业”。此外，创业公司、新型职业、“新一线城市”受到更多毕业生青睐。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2000名受访者进行的一项调查显示，58.3%的受访者感到身边很多应届毕业生更愿意去“新一线城市”、二线城市发展，55.5%的受访者感到他们更看重自我价值的实现。76.2%的受访者建议高校针对学生多样化的求职需求，开展全面的就业指导活动。

“新一线”、二线城市更受青睐

张芸（化名）是华北电力大学应届毕业生，已经与北京一家运动品零售外企签订了劳动合同。张芸所在的班有26名学生，她介绍，她所在专业往年的毕业生，毕业后马上就业的占大多数，而今年她所在的班只有几个人确定了工作。“我们寝室只有我自己就业了。身边很多同学都在为考研做准备，也有同学选择出国，还有同学打算自己创业”。

潘媛是北京师范大学英语专业应届毕业生，目前在一家小公司见习，对于毕业后要就业还是要考研，她曾经纠结了很久。目前，潘媛决定先就业，但她同时表示会继续学习。

近年来应届毕业生就业观发生了哪些变化？调查中，58.3%的受访者感到身边很多应届毕业生更愿意去“新一线城市”、二线城市发展，55.5%的受访者感到他们更看重自我价值的实现，45.3%的受访者发现他们更希望工作时间有弹性。

潘媛认为，与以往毕业生普遍青睐大企业不同，现在毕业生会更多地考虑个人兴趣和专业发展。

关于当下毕业生在择业方面的变化，中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任、中国政法大学商学院教授王霆认为，第一，他们更加注重就业质量的提升，这里的“就业质量”，更多是关于职场体验的满意度，即职场环境是否符合个人期待，自己在职场上是否能彰显个性等，这是他们求职时更看重的因素。“比如一些互联网企业、游戏行业，提供的职位就非常符合他们的兴趣。一些公司甚至允许员工上班时变装，类似于Cosplay（指利用服装、饰品、道具以及化妆来扮演动漫作品、游戏中以及古代人物的角色——编者注）”。

第二，“慢就业”也是当下毕业生择业方面的一个明显变化。“很多学生会给自己一到两年缓冲的时间去了解社会，寻找兴趣，等拿准主意了再去正式就业”。

第三，随着一些新业态、新技术的出现，“非标准就业”也成为了非常重要的就业渠道和方式。“他们不一定会去选择一个固定的就业环境。大学生可以通过灵活就业，甚至是自主创业的方式，来选择符合自己兴趣和发展的职业方向”。

“这两年大学生返乡就业、到非一线城市就业的趋势明显。”天津市社会科学院社会学研究所所长张宝义认为，这不是量的变化，而是一个本质性的转变。“过去大家都集中在大城市就业，留在一线城市。现在北京、上海的人口已经出现增速放缓，甚至是负增长，很重要的一点就是当地高校毕业生外流。”张宝义认为，其他城市的发展机会不断增多，会得到更多毕业生的认同。

74.1%受访者认为新兴职业增多，年轻人选择空间更大

为什么如今应届毕业生的择业观会出现变化？调查中，74.1%的受访者认为新兴职业增多，年轻人选择空间更大，63.8%的受访者认为是由于大城市的生活与就业压力大，60.0%的受访者认为当下大学生在就业方面观念更开放，目标更明确。

张芸告诉记者，她身边很大一部分同学选择考研是因为就业压力大，希望提升学历找到更好的工作，还有一部分人是害怕就业，也不知道自己适合做什么、想做什么。

张宝义认为，除了一线城市，现在其他城市的发展机会其实也很多，毕业生的选择多了。而且在大城市工作虽然收入高，但生活成本、消费成本也更高，生活压力大，在二三线城市虽然收入相对低一些，但生活水平在不断提高，生活更舒适。现在大学生对生活的态度、对生活的理解和价值观发生了新变化，普遍更看重未来发展和生活品质，这造成了毕业生在非一线城市就业的情况增多，未来还会继续增多。

对于选择继续深造的毕业生，张宝义表示，未来社会发展对高品质人才的需求会很大，“一部分人选择读研、读博，是对未来职场需要的预期，对市场判断的结果。当然，很多人不急于就业，也是因为家庭物质基础比以前更好。另外，还有一个原因是他们希望有更多的时间去学习，再投入到工作中去”。

76.2%受访者建议高校开展全面的就业指导活动

张芸说，她所在的学校设置了大学生职业生涯规划课，选课的人很多，“我去‘蹭’过一节课，感觉也没讲什么有用的东西，没感受到这个课的价值和意义，我身边很多同学选这门课也是为了凑学分”。

张芸认为，最有意义的就业指导是有关面试的，“因为面试失误而错失工作机会对大家的求职信心是个打击，学校可以组织学生进行模拟面试”。

“我所在的学院，就业课是必修课，学院也会组织和专业有关的企业来开宣讲会，或者请已就业的优秀学长、学姐回来分享求职经验，我觉得对我很有帮助。”潘媛希望，学校能提供更多就业方向指导和企业资源。

北京某高校应届毕业生刘楠坦言，她对大部分职业、行业都没有多少认知，也不了解自己喜欢什么工作、适合什么工作，匆忙地就业了。她希望高校更多地向学生做关于专业和职业的介绍，同时与用人单位合作，多为学生争取实习机会。

高校应该为大学生就业提供怎样的指导？调查中，76.2%的受访者建议高校针对学生多样化的求职需求，开展全面的就业指导活动，71.1%的受访者希望高校为学生提供丰富的就业和实习信息，51.2%的受访者建议高校开设课程对新兴行业和职业进行介绍。

对于新兴职业的兴起，王霆认为，学校在人才培养方案上要更多地注重与时俱进，不断调整和更新自己的专业培养方案，这样才能把一些和互联网、人工智能、大数据等有关的新技术、新业态、新行业的前沿内容，引入到学校的课程教育里面。如此一来，大学生在学校接受专业教育、职业发展培训的过程中，就能更多地了解如今企业发展的前沿技术和思路，更符合用人单位需要。

张宝义认为，职业规划教育非常重要，包括技能上、心理上、处世上、经验积累上的教育，但是目前很多相关课程没有体现其应有的重要性，高校对这些方面关注少，很多大学生到了工作岗位上还得需要接受培训才能投入工作。“这说明现在高校的教育和用人单位需求普遍存在不匹配的问题”。

张宝义认为，高校应重视高级工作者的培训，更加注重缩短学生毕业后的就业适应期。“我国很多学校的职业培训都是由本校教师承担的，而国外很多高校都是聘请企业人士参与到职业规划教育中，我们可以借鉴这种做法。”张宝义建议利用大数据，将学生的就业需求和实习环境结合起来，为学生提供更多就业途径，充分发挥学生在校期间实习期的作用。

参与本次调查的受访者中，00后占1.9%，90后占37.7%，80后占42.3%，70后占13.3%，60后占4.1%。

中国青年报·中青在线记者 杜园春 实习生 矫芳

(责编：郝孟佳、熊旭)