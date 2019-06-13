原标题：短视频防沉迷 66.7%受访家长认为要鼓励孩子多活动

日前，在网信办的指导下，多家短视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。这一举措引起了不少人的关注，许多家长也开始关注孩子看短视频的情况。如何应对青少年沉迷短视频的问题？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1974名受访家长进行的一项调查显示，66.7%的受访家长建议鼓励未成年人多参加户外活动，64.8%的受访家长建议家长少在孩子面前看短视频。

河南周口市民陈玉茹觉得，在应对青少年沉迷短视频的问题上，父母的监督管理很重要，“家长要控制自己看短视频的时间，甚至是玩手机的时间。有的时候孩子去上学需要带手机，确实存在家长管不到的情况，这个时候就需要学校加强管理。当然，短视频平台的管理是最直接也是最方便的，但还是需要家长和学校的监督”。

北京初中生家长石玉文觉得，要让孩子在家长的监督下使用手机。“如果是未成年人，尤其是中小学生，家长最好就不要给孩子手机，手机上的各种内容，包括短视频不管是对身体还是对心理都是有影响的”。

王鑫的女儿在江苏常州读中专，他觉得，减少青少年沉迷短视频不是某一方的责任，各方面都要有所作为。家长要尽量去监管孩子，不仅对孩子看视频，还包括对电子设备的使用情况。平台作为内容的提供方，也要对内容负责任。

应对青少年沉迷短视频的问题，调查中，36.8%的受访家长认为家长应承担更多责任，35.2%的受访家长认为青少年自己应承担更多责任，26.1%的受访家长认为短视频平台应承担更多责任，1.2%的受访家长认为老师应承担更多责任。

中国政法大学传播法中心研究员、副教授朱巍认为短视频平台是承担责任的主要抓手，在技术上是可以做到的，也是更容易做到的。“毕竟家长有时候不了解”。朱巍认为，避免青少年沉迷短视频，核心还是内容管理。“仅仅不给青少年推荐内容还不够，青少年想看到这些内容还是有很多渠道的，要从技术上入手。看多少时间、看什么类型的内容，家长不知道，但是平台是知道的，这应该有一个管控，包括推荐模式、算法”。

朱巍还指出，家长的监管权和青少年在互联网上的权益是不冲突的，不能把所有责任放在平台上，家长、学校、社会教育，包括整个互联网环境，都是有直接、间接关系的。他认为实名制也是非常关键的一点，“这里的实名注册并不是实名制号码，而是上网注册的人和使用的人是对应的，如果孩子用家长的手机号注册，那用户的身份显示是成年人，但实际使用者还是青少年，要尽力避免这种情况”。

避免青少年沉迷短视频，调查中，66.7%的受访家长建议鼓励未成年人多参加户外活动，64.8%的受访家长建议家长少在孩子面前看短视频。

“家庭和学校要行动起来，要意识到沉迷短视频对孩子的影响，尽量让孩子在家长的引导下使用，也要教育孩子增强自制力。”石玉文觉得，短视频平台需要根据实际情况、用户反馈进一步改进青少年防沉迷系统的功能。

“不仅是看短视频，还有网游、手游等，需要让孩子从小养成习惯，处理好现实生活和虚拟网络的关系。”王鑫觉得，家长要培养孩子良好的生活习惯，多带孩子出去走走、培养孩子其他的兴趣爱好，鼓励孩子多和朋友交流，自然就会减少孩子接触电子设备的时间。

中国青年报·中青在线记者 孙山 实习生 王一帆

(责编：郝孟佳、熊旭)