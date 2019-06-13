原标题：“教小学内容列入幼师失范行为”是种纠偏

将幼师提前教育小学内容列入幼师失范行为，可以使幼儿教育按科学规律办事，让幼儿教育管理更加规范。

“教师违反职业道德行为包括：变相体罚幼儿，漠视、歧视、侮辱幼儿；采用学校教育方式提前教授小学教育内容等。”6月11日，北京市教委发布《北京市幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，对应予处理的教师违反职业道德行为进行了明确。

近年来，一些幼儿教师违背幼儿身心发展规律和认知特点，提前教授小学内容、强化知识技能训练。特别是一些民办幼儿园急功近利，为了追求所谓的教育质量，在幼教期间，就教孩子识字、做算术、学外语、背诗词等，用这种方式向孩子家长灌输“这样才能让孩子不输在起跑线上，上小学后就比别的孩子有更好的基础”的理念，让学生家长误认为这个幼儿园教育质量较高，吸引更多的孩子来入园。误导了孩子和家长，有失幼师道德规范。

幼儿园不只是看管幼儿的地方，更是培养幼儿的摇篮。幼儿教育是实现每一个孩子成长的第一步，只有从幼儿开始打好基础，他们才能在今后有更好的发展和成长，所以幼儿教育具有非常重要的基础性意义。而幼教“小学化”，不仅扼杀幼儿天性，同时严重干扰小学正常的教学秩序，还将滋生不良的教育风气。之所以出现这样的情况，关键是没有对幼儿园教育进行规范化，没有明确的章法。北京将幼师提前教小学内容列为失范行为，可以约束幼教行为，让幼教回归正道。

孩子每个成长阶段都有一定的特征。幼儿教育有其自身的规律。幼儿教育必须根据幼儿身心发展的顺序性和阶段性，幼儿身心发展的水平和特征而进行。幼儿教育“小学化”从其本质上来说，违背了幼儿教育规律，其教育效果必然适得其反。幼儿园时段是开发孩子智力的时候，这个时间段只有多玩才能开发更好的智力，才能培养他们更多的兴趣。如果这个时间段给孩子增加过多的压力，势必会让孩子对学习产生恐惧心理，会厌倦学习，不利于孩子的智力开发和学习兴趣的培养。

如果按幼儿教育规律办事，可能更有利于幼儿成长。比如，在条件允许的情况下，教师可以带领幼儿走近大自然，亲近大自然，感受春夏秋冬四季的不同特征，领略它们不同的美，幼儿的亲身感受胜过一切无力的说教。

趋利性、媚俗化，使一些幼儿园放弃了正确的办园理念，背弃了正确的价值取向。一些幼儿园向幼儿家长的功利取向妥协。幼教“小学化”偏离了教育轨道，承担了本身不应承担的教育义务，在履行一些重要教育职责方面错位。因此，北京市将幼师提前教育小学内容列入幼师失范行为，是一种纠偏，十分有必要，使幼儿教育按科学规律办事，让幼儿教育的管理更加规范化。

胡建兵（媒体人）

(责编：郝孟佳、熊旭)