原标题：九成受访家长觉得青少年沉迷短视频现象普遍

九成受访家长觉得青少年沉迷短视频现象普遍

想让孩子们正确对待短视频，不能只依赖技术

近些年来，看短视频成为一种流行的休闲方式。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，短视频用户规模达6.48亿，用户使用率为78.2%。短视频便捷的操作、新奇的内容吸引了不少青少年，青少年沉迷短视频的问题随之而来。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1974名受访家长进行的一项调查显示，92.1%的受访家长觉得青少年沉迷短视频的现象普遍。70.6%的受访家长担心孩子沉迷短视频会对学习生活提不起兴趣，66.3%的受访家长担心孩子模仿不良的短视频内容。

受访家长中，来自一线城市的占33.6%，二线城市的占45.0%，三四线城市的占17.6%，县城或城镇的占3.3%，农村的占0.4%。

72.6%受访家长觉得青少年容易被搞笑炫酷的短视频吸引

石玉文的儿子今年读初二，她没有给孩子配手机，只有放假的时候才允许孩子玩会儿游戏。石玉文说，她的孩子花在短视频上的时间不长，不过她感觉现在青少年沉迷短视频的现象还挺严重的，“尤其是那些在外面上学、自己又有手机的孩子，家长不容易管理”。

陈玉茹的儿子目前在河南周口读高二，她坦言并不清楚孩子平时看短视频的时间，“感觉应该挺长的，他自己有手机，我们也不知道他看多久”。

调查中，21.6%的受访家长表示自己孩子每天看30分钟以下的短视频，51.6%的受访家长表示孩子看30分钟～1个小时，22.1%的受访家长表示在1个小时以上，仅3.2%的受访家长表示孩子从来不看短视频，还有1.4%的受访家长不清楚孩子看短视频的时间。

王鑫的女儿在江苏常州读中专，平时住校。王鑫表示，在家的时候，他只会让孩子晚上玩会儿手机，但并不清楚孩子在学校看短视频的情况，“学校要求白天上课时统一寄存手机，晚上才可以领手机，但是孩子用手机做什么就不清楚了”。

“有一次在公交车上，我看见几个学生围在一起，其中一个孩子拿着手机刷视频。他们还很兴奋地讨论视频里展现的特技。”北京市民陈玉（化名）发现，每到上学放学，马路上、学校周边的快餐店里，时常能看到不少抱着手机刷视频、打游戏的学生。

调查中，92.1%的受访家长觉得青少年沉迷短视频的现象普遍。

“短视频里有很多搞笑的内容，比如两三句话的对白就演绎了一个搞笑的情境，特别逗。”初中生宇天（化名）坦言自己很容易被短视频的内容所吸引，还经常通过短视频学习炫酷的舞步、看一些游戏中的特技片段，然后再跟同学们交流。

陈玉茹觉得，青少年自制力比较差，所以很难控制自己看短视频的时间，而且短视频平台上的内容五花八门，数量非常多，很容易导致沉迷。

石玉文觉得，短视频的内容对未成年人有比较强的吸引力，再加上受到同伴之间的影响，不少孩子会跟风看短视频。她认为这也反映出了家庭、学校在管理上的不到位。“游戏、搞笑视频等都是未成年人感兴趣的，当这些轻松有趣的内容向他们涌来的时候，他们由于自制力差，很可能上瘾”。

调查中，关于青少年沉迷短视频的原因，72.6%的受访家长归因于青少年容易被搞笑炫酷的内容吸引，53.6%的受访家长觉得青少年缺乏自制力导致容易沉迷短视频，47.7%的受访家长指出有的青少年缺乏关注、关怀。

中国政法大学传播法中心研究员、副教授朱巍分析，现在互联网内容的传播方式是一个基于算法推荐的模式，用户看到喜欢的内容点赞后，平台会继续推荐类似的内容，成年人也会被吸引，自制力相对差的未成年人更是如此。此外，现在的短视频平台不仅可以看视频、直播，还有社交功能，再加上移动端设备使用方便、灵活，技术门槛也很低，随时都能看，导致青少年很容易被短视频吸引。

70.6%的受访家长担心孩子沉迷短视频会导致对学习生活提不起兴趣

“孩子沉迷短视频，一看就是一两个小时，有时甚至是两三个小时，会非常影响他们的身体健康，比如说视力。”陈玉茹认为，青少年沉迷短视频会影响学习、作业的完成情况，时间久了会造成他们注意力不集中，学习的时候也想着玩手机，刷短视频。

在科技公司工作的王涛有时会用午休的时间看一些短视频。“别看每个视频只有十几秒，但经常一看起来不知不觉就半个多小时过去了。长时间保持一个姿势不变，眼睛酸，胳膊也累。对未成年人害处更大”。

调查中，70.6%的受访家长担心孩子沉迷短视频会导致对学习生活提不起兴趣，66.3%的受访家长担心孩子模仿不良的短视频内容，54.1%的受访家长担心会引发健康问题。其他还有：注意力难集中（53.3%）、产生非理性消费（45.4%）和缺失社交活动（28.8%）等。

今年六一儿童节前，在国家网信办的统筹指导下，14家短视频平台和4家网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”，加上此前试点的3家短视频平台，目前已有21家视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。当进入青少年模式后，用户的在线时间受到限制，也有专门适合青少年浏览的内容池。

石玉文注意到，不少短视频平台上线了“青少年防沉迷系统”，她觉得通过这一系统，可以筛选出适合孩子观看的短视频内容，“开了这个功能，推送的内容都是积极向上的，还有一些能让孩子学到知识”。

不过，石玉文也有一些担心，“进入软件的时候需要选一下需不需要开启未成年保护工具，如果孩子自己使用的话，可以不选择这个模式，这时候防沉迷系统就没有作用了。孩子还是需要在家长的监督下来使用这个系统”。

“短视频平台的防沉迷系统，可以方便家长监管孩子看视频。”朱巍认为，青少年在语言情绪表达、自制力上与成年人有很大不同，通过上线防沉迷系统，可以让家长监控孩子看视频的时间，知道孩子什么时候上线、下线，看什么样的内容，在技术上实现了家长的监管渠道。

王涛觉得，短视频防沉迷系统让家长对孩子使用短视频有了更多的关注，不会像以前那样想着为了安抚孩子，让他们安静下来就甩个手机给他们看视频，而是更多地关注、关心他们使用和接触媒介。“防沉迷系统更多是技术上的优化，但想让孩子们正确对待短视频，不能只依赖技术。他们就生活在网络中，也得回归到网络中去，要更好地化解这个问题，家庭、学校、社会都需要关注和引导”。

中国青年报·中青在线记者 孙山 实习生 王一帆

(责编：郝孟佳、熊旭)