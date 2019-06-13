电视剧情节与实际生活相距甚远

曹可欣的卧室一角

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在不少国外影视剧中，“合租房屋”往往是剧中人物相识的重要渠道，合租模式也成为一些年轻人追求和向往的生活方式。而对于合租，相对于很多国内同龄人来说，海外学子更早地体会到了这其中的酸甜苦辣，同时，也练就了自己的一套“合租心经”。

校外合租很“流行”，合租原因大不同

出国留学，住宿问题是大多数学子首先面临的考验。住学校宿舍和校外合租这两种方式，虽然都免不了要与室友共享空间，但许多学子还是更倾向于选择后者。李冠兵（化名）目前在加拿大滑铁卢大学读大二，“生活便捷”是他选择合租的主要理由，“校内的学生宿舍管理太过严格，如果有同学想来玩会很不方便。”除此之外他还表示，国外的学生宿舍住宿费相比校外合租贵，用住学校宿舍相同的价钱在校外可以租到居住环境更好的房子。

曹可欣目前在澳大利亚麦考瑞大学就读。她说：“我当时计划8月份出国读书，但学校需要提前半年申请宿舍，而且还不一定能申请到。”谈及校外合租的好处，她开心地表示，现在国外一些手机软件上可以选择合租室友，系统会尽可能地为租房者匹配生活作息和饮食习惯相近的人进行合租，这样以后的生活会方便很多。基于这几点原因，从大一开始，曹可欣就选择在校外与人合租。

频繁换房成常态，人身安全最重要

“在国外，换房子是件很平常的事。”曹可欣说，国外的很多房子都是3个月起租，考虑到寒暑假需要回国，学子一般会签订一个学期的租期，等到下一个开学季来临，再选择续租或者换房。然而，由于开学季时间比较紧张，一些想要换房的同学往往只在网上看了几张房子照片之后就匆忙搬进去，居住一段时间后才发现房子的各种问题。但此时租约早已签订，只能等到下个学期再换房。这样循环往复，频繁换房就变成了海外学子的一种生活常态。“有时房东还会以房源紧张为借口故意抬高租金，面对这种情况，心情肯定会受到影响，这也是想换房子的另一个原因。”曹可欣补充说。

频繁换房带来的一个问题是，有时来不及仔细了解房屋周边环境，这也带来了一定安全隐患。去年的一次“惊魂”让李冠兵心有余悸许久，“当时我刚搬进新房子没几天，有一天半夜三点听见开枪的声音。”还有一次，他的两个室友打架，最后还是警察来了才得以调解。

经历多了，李冠兵也有了自己的经验。他表示，国外的警察局网站上会不定期地发布一些地区的犯罪信息，在校外租房的同学平时可加以关注，租房时尽量避开犯罪率较高的地区。此外，决定租房后要签订正规的合同，不要轻信所谓“中介”，他就吃过亏，被骗了900美元。“我第一次租房缺乏经验，当时在没有签订任何租房合同的情况下给对方支付了押金。等我住进去之后，那个‘中介’拿着押金跑了，还拉黑了我的联系方式。”

尊重差异互包容，短暂相处也感动

谈到与室友的相处，李冠兵坦言大家彼此间“并不算熟”。“我有4个舍友，有的喜欢在外面玩，有的喜欢‘宅’在家里，平时几乎见不到面，见面也只是简单地寒暄。”虽然过着合租的生活，但因为室友来自不同的国家，日常交流和行为习惯上存在差异，因此合租房中从来没有出现过像《老友记》中那样热闹的场景。

曹可欣的两个室友都是中国人，不存在文化差异的问题，但在日常生活中也同样有需要相互包容的地方。“我的两个室友都比我大一级，作息时间跟我不一样，有时候我早起或她们晚归很容易吵到对方。”值得庆幸的是，两个室友与她的想法很一致：既然选择了合租，就要学会互相理解和包容。

从高中开始就在国外读书的李志远出国前通过中介介绍，选择在一个外国人家庭寄宿。“我的寄宿家庭是从波兰移民到美国的，他们的饮食习惯与我们中国人完全不同。在我住进他家之前，他们甚至都不知道如何淘米，但是，他们为了照顾我的口味特意为我做米饭。”这让李志远非常感动，在国外吃到米饭，也让想家时的自己，有了一种精神慰藉。

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