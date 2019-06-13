各地高校深度参与乡村振兴

本报北京6月12日电 （李志强、赵婀娜）为引导高校深度参与和主动服务乡村振兴战略的实施，《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018—2022年）》于去年年底印发。各地高校积极响应，据不完全统计，目前已经有30余家单位制定了服务乡村振兴工作方案，13家单位成立了乡村振兴学院，39所高校新农村发展研究院共建设了各类试验站300余个，院士、专家工作站500余个，各类农业推广示范基地和特色产业基地近1400个，服务涉农企业1700余家，示范推广新成果1万余项，新增产值近6000亿元。

据了解，在国家现代农业产业技术体系“十三五”新增岗位科学家中，有164人来自高校，占总数的46%。高校通过强化实践育人，让乡村、企业车间等成为高校实践教学的教室，让有技能的农民、企业技术人员成为大学实践教学的教师。以39所高校新农村发展研究院为例，累计派出科技特派员4.6万人次，培训乡村振兴人才48万余人次，培训农业技术人员43万余人次，以各种形式培训新型农民250余万人次。

下一步，教育部将引导高校加大对乡村振兴领域相关学科的投入，支持高校加强对从事乡村振兴相关基础性研究、技术推广研究的科技人才和优秀创新团队的稳定支持，布局一批乡村振兴领域创新平台，建设交叉研究的前沿科学中心。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 12 版）

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