人民网>>教育

三十九所新农村发展研究院建三百余个试验站

各地高校深度参与乡村振兴

2019年06月13日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月12日电  （李志强、赵婀娜）为引导高校深度参与和主动服务乡村振兴战略的实施，《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018—2022年）》于去年年底印发。各地高校积极响应，据不完全统计，目前已经有30余家单位制定了服务乡村振兴工作方案，13家单位成立了乡村振兴学院，39所高校新农村发展研究院共建设了各类试验站300余个，院士、专家工作站500余个，各类农业推广示范基地和特色产业基地近1400个，服务涉农企业1700余家，示范推广新成果1万余项，新增产值近6000亿元。

　　据了解，在国家现代农业产业技术体系“十三五”新增岗位科学家中，有164人来自高校，占总数的46%。高校通过强化实践育人，让乡村、企业车间等成为高校实践教学的教室，让有技能的农民、企业技术人员成为大学实践教学的教师。以39所高校新农村发展研究院为例，累计派出科技特派员4.6万人次，培训乡村振兴人才48万余人次，培训农业技术人员43万余人次，以各种形式培训新型农民250余万人次。

　　下一步，教育部将引导高校加大对乡村振兴领域相关学科的投入，支持高校加强对从事乡村振兴相关基础性研究、技术推广研究的科技人才和优秀创新团队的稳定支持，布局一批乡村振兴领域创新平台，建设交叉研究的前沿科学中心。


　　《 人民日报 》（ 2019年06月13日 12 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

为儿童成长提供立体保护 围绕未成年人保护形成了既针对个体也面向群体、既保护外部安全也保护心灵健康、既针对现在也考虑未来的全维度保护体系，为少年儿童更好成长创造了广阔空间。 【详细】

原创报道|

把论文写在祖国大地上 一颗种子很难抵御盐碱，但千千万万颗带着感情的种子却能依靠科技的力量，变坑洼盐碱地为平川良田。中国农业大学师生接力帮助河北曲周从千年盐碱滩变身“米粮川”。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved