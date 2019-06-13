复旦大学新增工科试验班

本报上海6月12日电 （记者姜泓冰）以文理医等学科见长的复旦大学今年本科招生首设“工科试验班”，包括智能科学与技术、微电子科学与工程两个新专业，探索培养国家紧缺的人工智能、集成电路等领域的整合创新型人才。

近两年，复旦大学积极开展新工科建设，推动文、理、工学科交叉融合和跨界整合，探索培养具有科学基础厚、工程能力强、综合素质高的复合人才新模式和新方法。学校新增“工科试验班（新工科本研贯通）”招生大类，下设“智能科学与技术（卓越班）”和“微电子科学与工程（卓越班）”两个专业，拟招生60人，学生将享受达到直研基本要求免试直研的优惠政策、产学研融合培养、出国交流机会和荣誉项目培养的特色培养计划。

此前，复旦大学已新设一批具有融合创新优势的一流学科专业。2016年新增“数据科学与大数据技术”专业，2017年对接“一带一路”战略需求新增“西班牙语”专业，2018年面向我国新能源产业发展新增“大气科学”“能源化学”专业。

复旦大学今年还将其“2+X本科教学培养方案”试点范围扩大到20个院系43个专业。“2+X”是指经过两年通识教育和专业核心基础课程学习后，学生可以根据自己的兴趣与未来规划，迈向专业进阶、跨学科发展、创新创业等多种发展方向。此方案为学术型、应用型、交叉型人才开辟不同特色、互相贯通的培养渠道。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 12 版）

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