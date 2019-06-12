高校着力推进科技创新 服务乡村振兴战略

人民网陕西6月12日电 （记者 何淼）教育部“落实全教会 奋进迎华诞”暨“1+1”系列活动发布会今日在西北农林科技大学举行，相关负责人详细解读《行动计划》并介绍了高校科技创新服务乡村振兴有关工作开展情况。

教育部科技司司长雷朝滋表示，《行动计划》是以高校服务“三农”的优势和特色为基础，汇集各类政策、资源，围绕乡村振兴战略的重大需求，推动高校加快构建服务支撑乡村振兴科技创新体系的指导性文件。内容可以概括为：一个体系、两个支撑、三个服务、四个保障、五个原则、六个战略、七个行动。

据悉，2019年1月教育部印发《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018—2022年）》（以下简称《行动计划》），就推动高校深入服务乡村振兴战略的实施做出了明确要求。《行动计划》出台后，各高校积极响应，贯彻落实中央和教育部要求，进一步汇聚创新资源，深入推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

教育部“1+1”系列活动发布会现场 何淼/摄

注重人才培养 加快成果转移转化

“始终把培养‘懂农业、爱农村、爱农民’的农林人才为立校之本，探索新时代农科人才培养新模式，培养了一大批‘靠得住、用得上、留得下’的优秀‘三农’人才。”西北农林科技大学校长吴普特在介绍学校落实《行动计划》时这样说道。“我们构建了政府推动，大学为依托，基层农技力量为骨干的农业科技推广新模式，在全国15各省建立27个产业试验示范站、46个示范基地、百余个科技示范园，加快推进技术成果转移转化。”

多渠道助力产业振兴

华中农业大学用标志性成果服务产业富农，多渠道为产业振兴提供人才和智库支持。据校长李召虎介绍，学校多个院士领衔的科研团队，培育出了以油菜、柑橘、种猪、兽用疫苗、绿色超级稻等为代表的标志性创新成果，5年时间共示范推广新成果、新技术200余项，带动发展农业产业新增产值超千亿元。

扶贫与扶智紧密结合助力脱贫攻坚

中国农业大学张福锁院士带领的团队长期扎根农村，设立以“科技小院”为依托的特色农技推广和服务网络与“三农”零距离接触，采用面对面讲课、田间观摩、科技长廊等多种方式，在解决小农户增产增收问题的同时，高度重视农民科技培训和培养农村科技人才。张福锁院士2018年还获得了国务院颁发的“全国脱贫攻坚奖”创新奖。

据悉，今后一段时间，教育部将重点推进《行动计划》的具体落实。统筹资源配置，加大政策支持，引导高校在“双一流”建设中，加大对乡村振兴领域相关学科投入；落实立德树人，强化实践教育，聚焦乡村振兴战略实施中的重大需求，推进产教融合，加快农业的“双一流建设”；决胜脱贫攻坚，做好统筹衔接，统筹多方力量，助力贫困地区打造新产业、发展新业态，展现在脱贫攻坚和乡村振兴中的“高校力量”。

(责编：李依环、熊旭)