长安大学：大数据精准帮扶 多特色培养人才 

人民网北京6月12日电 “长安大学2019年的招生政策变化并不大，招生规模仍然是6200人，招生类型十分齐全。”长安大学招生办公室王雅蓉近日做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，系统解读长安大学今年的招录计划和最新政策。

王雅蓉介绍，今年学校招生类型齐全，包括普通文史、理工、艺术类、体育类，还有高水平艺术团、运动队、自主招生、高奥专项、国家专项、内地班、少数民族预科、工科实验班、日语等相关特殊类型。

高招政策具有延续性 多特色培养人才

据了解，长安大学在特色学科下设有多特色三大培养类型：工科实验班、国际工程班、中外合作办学。

工科实验班面向三大行业培养卓越的拔尖创新型人才，在提前批录取，实行本硕分流培养。大学前两年实行通识教育，第四学期末可在全校范围内任选专业。在后两年，学校还会配备个性化的导师拟定专人培养计划。若学生在毕业前符合相关规定，将有可能获得有推免资格。

国际工程班面向国际市场需求，旨在培养既熟悉工程技术、又掌握国际的谈判管理和条例，同时又精通英语的复合型人才。

中外合作办学自去年开始招生，和爱尔兰都柏林大学合作办学，实行“4+0”模式。学生无需出国便可进行双学籍注册，同时享有这两所大学的优势资源，毕业时亦可获得两份毕业证和学位证。此外，学校还设有“2+2”、“1+2+1”、“3+1+1”、“3.5+0.5+1”等本硕双学位、短期交流、公派出国项目。

为响应“交通强国”与“一带一路”倡议，学校已和俄罗斯等“一带一路”沿线国家签订了双边互惠的教育类的合作项目，拟在“一带一路”沿线上招收留学生。王雅蓉表示，学校未来有可能直接在国外办学。

“奖助贷勤免偿补”大数据精准帮扶

至于奖学金政策，王雅蓉用七字口诀“奖助贷勤免偿补”进行了概括。她解释道，“奖”指奖学金，包括国家奖学金、国家励志奖学金及特色校内奖学金；“助”是助学金，为家庭经济困难的同学提供帮助；“贷”指的是生源地贷款和校园地贷款；“勤”指的是勤工助学，对一些家庭经济困难或者有社会实践的想法的同学开放；“免”即免交学费；“偿”指代偿贷款或者学费，只要学生在中西部基层单位工作或应征入伍的话，都可以申请代偿学费和代偿贷款；“助”是指临时困难补助，建档立卡及同等贫困学生按照规定，在校期间如遇意外受伤住院等突发状况，给予补助3000-5000元。

此外，学校可以运用大数据的技术跟踪学生在校内食堂的消费情况，进而判断学生是否经济困难，如果情况属实学校甚至会直接往该学生饭卡里打补助。

就业率95% 供需比达1:20

王雅蓉表示，长安大学毕业生的就业率常年保持在95%以上，主干专业的供需比基本上在1：20以上。就业的区域经济发达程度、就业层次较高，多集中于省会城市、计划单列城市和东南沿海发达城市，主要就业去向是大型的国企、央企、三资企业，世界500强的企业占了近一半。

每年毕业生当中，大概有1500名的学生选择去北大、清华等高等学府继续深造；约300人进入英国、美国等国外知名学府深造。

春赏樱、夏抚柳、秋拾叶、冬追雪

王雅蓉表示，欢迎学生们报考长安大学，学校风景秀丽、人文底蕴丰厚，学生可以“春赏樱、夏抚柳、秋拾叶、冬追雪”，也可以参加文化节、体育节、科技节和艺术节等文化活动。

王雅蓉说，如果学生对自己的专业不满，长安大学也为学生提供了六个批次转专业的机会：如果学生在第一年专业排名在前20%便可选择在第一到第二批次进行跨学院转专业；排名在专业前40%，便可在学院内申请转专业；高考分数高于所希望转入专业的分数，也可以申请第五到第六批次的转专业。 （郝孟佳 曹雯）

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