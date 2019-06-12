探索心理学理论融入K12在线教育

近年来，素质教育观念越来越深入人心，孩子的思想道德素质、个性化发展等愈加受重视。值得注意的是，素质教育并非应试教育的对立面，素质教育可以在应试教育的基础上，提高人的各方面能力。

“未来素质教育和应试教育趋向于一个大融合，应试教育和素质教育有共同点，即让孩子懂得学习。”在线教育平台掌门1对1创始人张翼说。

今后，清华大学社科院积极心理学研究中心将为掌门1对1的在线素质教育研究院提供学术支撑，从积极心理学课题研究，到教师联合培养，让更多青少年有机会感受具有“清华大学心理学中心”基因的积极心理学课程内容。

清华大学社会科学学院院长、心理学系主任彭凯平将心理学研究融入了教育理论。他表示，积极教育的目的是培养学生的高级脑细胞活动的习惯,让孩子拥有高级思考的能力。因此，最好在儿童时期,就加强ACE教育,即A是审美感,C是创造力,E是情感共鸣能力。

据了解，通过联合科研启动，掌门将在高校学术资源的支持下，让国际顶尖积极心理学理论与方法融入K12教学领域，建立起符合儿童、青少年幸福成长需求的更为科学的教学体系。双方还将依托权威学术基础，结合海量的学习画像数据分析，针对于青少年成长的相关问题，共同成立科研专项组。

近年来，在教学过程中，掌门利用大数据和AI技术对学习内容进行智能推荐，对学习效果进行智能测评，从而实现学习过程的“千人千面”。“学科教育和素质教育产品体系这两种体系实质上所用到的基础研发资源是共通的，我们目前也在致力于打造出一个共通性的平台，未来所产出的教学内容将在素质化培养和专业化知识灌输上达到‘品效合一’。”张翼说。（李黎）

来源：光明网

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