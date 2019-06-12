原标题：中小学智慧书法教育推出装备规范

日前，中国教育装备行业协会在济南发布《中小学智慧书法教室装备规范》，并进行宣贯培训。

教育部关心下一代工作委员会常务副主任、中国教育装备行业协会会长王富致辞，他表示，装备标准在教育装备工作中十分重要，他认为团体标准应具备引领性和先进性。山东省教育厅技术装备服务中心主任冯俊华表示，《中小学智慧书法教室装备规范》的推出将帮助书法教室建设有参照、助力传统书法文化教育有发展。中国教育装备行业协会副会长夏国明主持会议并致辞，阐述了团体标准如何为教育装备工作提供有效指导和方向的引领。

教育部《中小学书法教育指导纲要》研制组专家张凤民做题为《书法教育与中小学智慧书法教室装备规范》主旨报告，他认为，标准中创新的提出智慧书法教室的定义以及相应的规范，弥补了智慧书法教室标准空白。

目前，智慧书法教室借助信息化的手段缓解了书法教学过程中的现实问题，该标准的推出将推动书法教育发展，对行业具有一定引领性。

据悉，该标准于2018年2月立项，经过草案、征求意见、审核等阶段，历时1年4个月。该标准由北京华文众合科技有限公司提出、由中国教育装备行业协会归口，主要起草单位有北京市教委教育技术设备研究中心、浙江省教育厅教育技术中心、湖北省教育厅教育技术装备处、陕西省教育厅教育技术装备管理中心、北京市教育科学院基础教育教学研究中心、北京市一中等多个中小学及多个行业内的厂商。

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