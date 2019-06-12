原标题：各高校为招生开启海报大战 专家提醒考生应准确估分

为招生，各高校开启海报大战 看热闹，众网友吃瓜乐当观众

专家提醒，想入读心仪大学，当前最重要的事情是要准确估分

随着高考的结束，高三学生们可以狂欢一段时间了，毕竟在他们的假期行程里，休闲旅行已经排满了时间表。

不过，也有着急上火的时候，那就是选学校和选专业，正是当下最重要的事情。就在这着急上火的时候，各大高校开启了招生“海报大战”，一个个摩拳擦掌地在宣传文案上做足了功夫。

特别是重庆大学凭借自家学生制作的招生文案，一举登上微博热搜榜，引得无数高校纷纷模仿。

这到底是怎么回事？重庆晨报·上游新闻记者带你去瞧一瞧。

重庆大学招生海报 像极了小说的插画

记者从重庆大学的招生海报上看到，其整体画风和网络小说的插画类似，而且其中的文字也很吸引人。

在海报正上方显示着故事的梗概。

他本是蛮横自傲的白衬衫学长，而他是咬紧牙关立志超越学长的黑衣学弟。在前一年，学长已报考了重大，而在今年，学弟决定……

之后，是两个人的漫画形象和对话。

“没想到，才一年不见，你就变强这么多了。”

“可别小瞧重大。”

“我告诉你，我也要来了。”

“哦，是吗。很期待与你在重大相见。”

“可恶，还是这么嚣张。看我不……”

在海报的下方，记者看到，有关于重庆大学的相关介绍。并且该海报还嵌入了链接，点击“免费咨询，欢迎报考”的字样后，就会转入重庆大学的官网。

各高校加入海报大战 众网友看出招生门道

随着重庆大学的招生海报在网络上走红，国内其他的高校也不甘示弱。

记者看到哈尔滨工业大学(威海)打着“双一流高校”和“一所国内领先的工科强校”率先出击。并且强烈表示威海的日月湖、樱花树、刘公岛、幸福门等风也等你。

和重庆大学一样，走网络小说漫画风的厦门大学用了“爱意的表白”。一个身穿西服的男生抢走了一个身穿红色吊带裙女孩的志愿表，并表示要一起报考厦门大学。

有趣的是，女孩大学四年的转变是不但学会了游泳，还学会了捉蛇。

此外，浙江大学的招生海报就显得很正经了，它给高考完的考生提供了很真诚的9条建议。比方说，江浙沪包邮、浙江的美丽风景。最主要的是前8条建议的第一个字连起来读，就成了“欢迎报考浙江大学”。

对此，很多网友表示，自己还是毕业太早了。也有网友表示，谁能想到这些一流高校会拥有这样的宣传广告，难道是招生压力太大了？

重庆晨报·上游新闻记者 曲鸿瑞

(责编：郝孟佳、熊旭)