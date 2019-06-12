原标题：5个月大就开始看车牌认数字 陪考家长大谈学霸养成记

上图：互不相识的家长们聚在一起，聊的都是教育。

下图：书包被统一放在考场外。

昨天，优秀高三学生们的巅峰对决仍在进行中。仅在杭州第四中学下沙校区这个考点上，就迎来了两家高校的“三位一体”考试。

上午，中国科技大学开考，自强计划、“三位一体”、少年班考试同场举行。以理工科闻名的中科大，参加考试的学生中男生占比较大，考题以数学和物理为主。

另外少年班、少创班吸引不少“小考生”，2004年出生的一位15岁少年也来参加考试，少年来自江山，是高二学生，外婆陪着来的，戴着黑框眼镜，背着红色双肩包，谈吐成熟，他说自己从小的目标就是中科大，今年考不上明年还会来，理想是当科学家。

快到中午时分，校门口保安突然喊了一声：“大家都让开，注意安全！”抬头一看，工作人员爬到保安亭上，撤下中科大的迎考横幅，更换为“2019年北京大学三位一体浙江省杭州第四中学考点”横幅。

下午，400多位学生准时参加了北京大学“三位一体”考试，具体考试场地在杭四中下沙校区的3号教学楼，四层16个教室几乎全满。考试时间从下午1点开始，一直考到6点半。

比考生更拼的是家长。目送学生进考场后，家长们仍然驻留在校门口的树荫下，三三两两凑在一起，边聊天边等孩子，他们热聊的内容之一，就是自家的育儿经。

“孩子很小的时候，就要早点教识字，包括数字和汉字。”一位身穿蓝紫色外套的妈妈开启了话题，“我儿子才5个月大，我就常常抱着他出门，路上看到车牌、广告牌、店招牌之类的，就教他认读上面的数字、文字，在家里也买了很多教字的卡片，到了8个月的时候，他虽然还不会说话，但我说什么，他就能把相应的图片递给我。”

另一位爸爸也附和道：“我女儿也是这样，一两岁的时候，她喜欢让我带着去坐公交车，每一次报站名，她都听得很仔细，我会主动引导她看相应的站名表，现在想想，这个事情可能帮她认了很多字。”

一旁穿着黑色蕾丝裙的妈妈连连点头，她女儿获得过全国数学竞赛二等奖，高考预估690多分，“我的学历不高，孩子在学习上能有现在的成绩，我觉得最关键的一点，是她能自己安排好时间。”从小学三年级开始，女儿就能自觉完成作业，不需要家长反复催促，而且能把自己的学习计划设置得很合理，“比如我忙家务的时候，就约定她安静看会儿书。然后，我不会管得太细太严，所有事情都让她自己处理，处理不了了再来寻求我们帮助。”

来自台州一中的一位爸爸补充道：“我觉得最重要的就是两点，重要的事情先做；用一分钟完成的事情绝对不要花两分钟。时间管理上的能力很重要。”

现场有一位妈妈很感慨地说，儿子在杭州文澜中学读的初中，在杭州学军中学读的高中。“孩子小学是在我们县城一个普通小学读的，数学、语文都在县里竞赛中获了奖，成绩一直是年级第一。我之前是小学老师，为了给他提供更好的学习环境，我辞掉了干了20多年的工作，专心陪他来杭读书。”

“教育投资最重要，我一点都不后悔这个决定。在培训方面，特别是想要敲开名校的大门，相关竞赛还是要参加的，特别是数学和物理。”这位妈妈告诉记者，她现场问了一圈陪考的家长，高考估分不错的孩子，大多都在全国性竞赛中斩获过名次。

本报记者 陈素萍

(责编：郝孟佳、熊旭)