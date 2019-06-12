湖北省高考网上填报志愿 十个主要操作步骤一个都不能少

原标题：填报志愿十步骤 一个都不能少

湖北省高考网上填报志愿的流程

“网上填报志愿十个主要操作步骤一个都不能少。”湖北省招办相关负责人介绍，考生只能在省招办指定的网站，在规定的时间内上网填报志愿，否则无效。考生每次登录网报系统后填报时间为30分钟，应在30分钟内完成志愿填报，若超过30分钟，系统将自动退出。如果考生还要填报或修改，可以在15分钟以后再次登录网报系统。尤其要注意，在首次登录后修改密码，填写联系地址、电话、阅读《考生须知》。

高考结束，考生们面临的下一个重要任务是填志愿。6月11日，湖北省招办发布2019年湖北省普通高校招生网上填报志愿必读，就高考填志愿的相关问题进行解答和提醒。

填报志愿共十个步骤

今年，湖北省继续实行分段填报志愿。统一的网上填报志愿网址是： http://tbzy.hubzs.com.cn。

第一个阶段集中填报志愿时间6月25日8：00至6月28日17：00，填报批次有：本科提前批（包括文理类、艺术类、体育类、技能高考的本科），高职高专提前批（包括文理类、艺术类、体育类和技能高考的高职高专），本科第一批，本科第二批。

第二个阶段集中填报志愿时间8月8日8：00至8月11日17：00，填报批次为：高职高专批文理类（含高职院校联办本科）。集中填报志愿截止时间为截止日17：00。

联系电话填错会影响录取

在志愿系统中正确填写电话和地址，也非常重要。建议网报系统中的“联系电话”填写考生本人或家长的手机号码。如不填或填写不准确，可能会影响到寄发录取通知书。

湖北省招办10639678阳光招生短信平台只能向湖北省内联通、电信、移动的手机号发送信息，暂时不能对省外手机号码发送信息。手机号长度为11位，请勿在前面加“0”或“86”。手机号码应为考生本人、家长或其他近亲属的。所填写的手机号码与联系电话一定要确保9月底之前不停机。考生填写或修改联系方式请于6月28日下午5点前完成，逾期将不能填写或修改。

不要在截止前几小时扎堆填报

湖北省招办特别提醒，建议考生不要在网报截止时间之前几小时集中填报志愿或修改志愿。会心情紧张，容易错误操作；还有可能网络不畅，网速缓慢，影响填报。

湖北省招办提醒， 平行志愿填报顺序影响投档结果，注意平行志愿排序。考生在填报平行志愿时，院校志愿顺序最好按考生自己的意愿排序，将最想就读的学校填在靠前位置。对于有分类投档专业的院校，还要注重专业志愿顺序，最好按考生自己的意愿排序，将最想就读的专业填在靠前的位置。（陈晓彤）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)