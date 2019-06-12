别把高考志愿 全交给大数据

原标题：别把个人志愿 全交给大数据

高考结束后，如何填报志愿是摆在家长和考生面前的大事。目前，多家上市公司和新三板公司被这块市场吸引，纷纷推出大数据帮填志愿服务，甚至还有收费5万元的首席咨询师提供一对一辅导。不少家长奉上真金白银，希望孩子一分都不要“浪费”，实现鲤鱼跃龙门。

“七分考，三分报”，“填报咨询”确有存在合理性。中国有数千所高校、数百种专业，各地录取办法不尽相同，学校录取分数线每年一个样……种种变量加在一起，使得填报难度颇大，但填报志愿的容错率却很低。许多人担心与心仪的学校失之交臂，更担心选错专业，直接影响一生的职业轨迹。在这些复杂因素的影响下，家长倾向于求助专业机构实属人之常情。

但大数据匹配有几分准头？家长与考生恐怕同样要考量。面对高考志愿这片千亿级的刚需市场，想要分一杯羹的机构不在少数，泥沙俱下实属必然。已经有许多所谓“专家”“天价服务”被证实为炒作。更要看到，这些机构口中一种专业和一所大学的好与坏，多是根据毕业生就业率、薪酬量化出来的，但每个考生的志趣并非大数据能够预测的，未来的人生价值也远非薪酬可以衡量的。倘若硬着头皮削足适履，将来受苦的还是自己。一定意义上，填报志愿也是一场考试，别人难以代劳，唯“机构”是从或者唯父母是从都未必会有最好的结果，最关键的还是考生自己的理想爱好是什么。

帮助考生填好志愿，其实相关部门还有很多工作可以做。近些年，从估分填志愿到知分填志愿、增加平行志愿，制度改革不断深入，填志愿的难度已经大大降低。但面对琳琅满目的高校和专业，考生依然处于严重的信息不对称状态。与其让所谓机构去指挥，倒不如呼吁各大高校将招生信息、培养方案、师资力量、转专业机制等关键信息充分披露，更加主动地与考生及家长交流。不断提升专业“透明度”，无异于提高考生填报志愿的容错率。

人的成长本身具有多重可能，无论是高考改革，还是志愿填报，让选择更加契合内心是大势所趋。考生应当更加主动地描绘人生蓝图，而非把未来全交到别人手中。（鲍南）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)