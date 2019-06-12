高考改革进程的深入 特殊类型招生工作进一步规范

原标题：特殊类型招生工作进一步规范

近日，中国教育在线发布《2019年高招调查报告》，《报告》指出，我国高等院校招生从单一高考统招向多元化录取的发展趋势已经越来越明显。这些年来，我国进行了诸多高校特殊类型招生方式的有益尝试。随着高考改革进程的深入，教育部从着力促进公平、科学选才出发，对特殊类型招生工作进行规范。

《报告》显示，2019年，高考报名人数历经10年再次跃上千万量级，与此同时，高考录取率已攀升至高位。2008年高考报名人数达到1050万峰值时，录取率仅为57.87%，而2018年高考录取率已高达81.13%，我国高等教育规模不断扩大。

《报告》分析指出，在高考报名人数上涨、高考实际录取率处于高位的同时，高等教育办学规模也在不断扩大。数据显示，截至2018年，我国高等院校总数达到2663所，约为1998年的2.6倍、1978年的4.4倍。普通本专科在校生人数达到了2831万，大约是1998年的8.3倍、1978年的33倍，高等院校在校生规模不断扩大。

根据相关部门严管自主招生的要求，各高校大规模缩减了自主招生数量。中国教育在线对70所开展自主招生的高校进行了数据采样，仅两所高校自主招生计划与去年持平，其余高校均缩减了计划。其中，有13所学校的自主招生计划缩减了60%，另有28所高校，2019年自主招生计划与2018年实际录取人数一致。

此外，2019年高校自主招生的要求普遍提高。清华、北大2019年自主招生最低要求明显提高，并且缩小了目标生源范围，最大优惠幅度也均由2018年的60分下降至今年的20分。

《报告》显示，随着高考改革的深入推进，综合评价改革试点工作逐步展开，范围不断扩大，招生人数也不断上升。（刘博智）

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