原标题：2019全国少儿武搏赛举行 六千中外少儿京城论剑

图为北京市武术协会少儿武术专业委员会副主任阙志华、北京奥运武术冠军刘洋等嘉宾与国务院幼儿园小选手合影。

为继承和弘扬中华优秀传统文化瑰宝，振兴中华武术，关注少年儿童健康成长，2019年“延寿覆膜田杯”关心下一代·全国少儿武搏赛、北京第十六届少儿武术比赛暨北京市体育公益活动社区行于6月7日至9日在国家奥林匹克体育中心体育馆举行。

图为中国关工委健体中心名誉主任曹秀云在2019全国少儿武搏赛开幕式上致辞。

6000多名中外习武少儿大展身手

在本次大赛上，来自海内外的小运动员们大展身手，现场人头攒动，叫好声不断，武术少儿的豪情回荡在体育馆内。

本次大赛共有来自全国22个省市（自治区、直辖市）近300支队伍，美国、英国、法国、德国、俄罗斯、南非、韩国、巴勒斯坦、阿根廷、墨西哥、智利等15个国家和地区，共6000多名中外少儿参赛。比赛内容涵盖武术套路、散打、跆拳道、空手道、功夫推手、短兵、射箭、武术基本功、舞龙舞狮、亲子赛、师生赛、T武秀和线上视频大赛13项内容。

图为2019全国少儿武搏赛少儿集体传统拳比赛“巾帼不让须眉！”。

为丰富参赛内容，成就更多武术少年的竞技梦想，在原有参赛项目的基础上，大赛进行了全方位升级，组委会将第十六届少儿武术比赛与TKK全国少儿武搏赛强强融合，比赛内容更丰富、比赛形式更新颖。

图为2019全国少儿武搏赛幼儿男子组散打比赛小选手赛场奋勇拼搏。

IKF金腰带得主和奥运冠军齐助阵

此次大赛特别邀请到两位重量级嘉宾柳海龙和刘洋为武术少儿做榜样。柳海龙是中国首位散打王、中国超级散打王、世界自由搏击IKF金腰带得主以及当今武坛耀眼明星，以“柳腿劈挂”享誉世界武坛。他在2000年中国武术散打王争霸赛总决赛中，荣登中国有史以来第一个散打王的宝座。刘洋是2008年北京奥运会武术比赛男子剑术、枪术全能冠军，也是国家武英级运动员、国家武术健将、武术六段，与李连杰、吴京等师出同门。

图为2019全国少儿武搏赛少儿品势跆拳道比赛。

组委会希望超级散打王和奥运冠军的到来可以鼓舞武术少儿们继续努力、坚持不懈。

图为2008北京奥运会武术冠军刘洋、中国超级散打王柳海龙为2019全国少儿武搏赛“功夫形象大使”颁奖。

6月8日，开幕式前举行了精彩的舞狮表演。中国关工委副秘书长郝毅、中国关工委健体中心主任郝锐、中国关工委健体中心名誉主任曹秀云、北京武术协会副主席周之华、中国教育学会体育卫生分会常务副秘书长王龙龙、中国关工委健体中心常务副主任李晶龙、中国关工委健体中心副秘书长，项目一处处长朱翠翠、中国关工委健体中心少儿武学传承研究院常务副院长王天明、北京市武术协会少儿武术专业委员会副主任，全国少儿武搏赛组委会副主任阙志华、中国关工委健体中心少儿武学传承研究院副院长宋晓晨、延寿县委常委，宣传部部长张凤平、延寿县人民政府副县长蔡显凯、共青团哈尔滨市委兼职副书记等出席了大赛开幕式。

图为北京市武术协会少儿武术专业委员会副主任阙志华为“特别贡献金奖”单位及“大赛推荐产品”单位代表颁奖。

中国关工委健体中心名誉主任曹秀云女士代表主办单位在开幕式致辞中说，看到这么多朝气蓬勃的阳光少年儿童，我们感到由衷的高兴与欣慰。少年强、则国强。少儿是祖国的未来与希望，希望通过举办比赛活动，进一步呼吁全社会关注青少年儿童体质健康，增强孩子们对我国传统武学文化的了解。

图为2019全国少儿武搏赛少儿男子刀术比赛“刀如猛虎”。

本次大赛，由北京市武术协会少儿武术专业委员会发起，中国关工委健体中心、北京市体育局和北京市体育总会联合主办。

(责编：郝孟佳、熊旭)