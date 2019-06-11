原标题：清华北大自主招生初审通过率降低 今年体测成标配

今天上午，北京大学自主招生考试拉开帷幕，1000多名通过初审的考生走进考场，参加基础知识能力测试、学科专业能力测试、体质测试等考核，考试时间为6月11日-14日。

清华大学也于昨日进行了自主招生初试，初试采用笔试形式，考试科目为：数学与逻辑、理科综合(物化)。记者从清华大学招生办了解到，初试结果预计13日公布，复试将于6月16-18日举办，复试内容包括但不限于专业考查、体质测试等。

除了清华大学和北京大学外，中国人民大学、北京邮电大学等高校也将陆续举办自主招生考试。根据阳光高考网，今年各高校自主招生考试集中在6月10日至22日，将在高考出分前确定并公示获得优惠降分的考生名单。

2019年1月，教育部印发了《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》，提出严格控制招生规模、严格制定录取标准等要求，今年的自主招生也被普遍认为是“史上最严”。记者注意到，今年各高校自主招生初审通过人数明显减少。去年通过北大自招初审的学生有1719人，今年仅有1345人，减少了两成；去年通过清华自招初审的学生有1172人，今年仅有612人，缩水了近一半。

此外，除了笔试和面试之外，体质测试今年成为了自招的“标配”。比如，北大将组织考生测试身高体重指数、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、仰卧起坐等项目。清华大学也将于6月16日-17日组织体质测试，体质测试成绩优良的学生，可以在享受原有自主招生降分认定优惠的基础上，给予额外的5分降分。(记者 冯倓秋)

(责编：郝孟佳、熊旭)