原标题：复旦大学优化部分招生细则 新增“工科试验班”招生大类

记者日前从复旦大学获悉，今年该校本科生招生政策整体稳定，在部分细则上继续优化，为考生创造了更多报考机会。同时，新增“工科试验班(新工科本研贯通)”招生大类，以服务我国人工智能和集成电路产业的迫切需要。

10日，复旦大学发布2019年招生简章。副校长徐雷介绍，今年学校招生政策总体保持稳定，在平行志愿下，学校承诺：在本科普通批和本科第一批录取中，对于服从专业调剂的考生，保证进档后不退档，为考生被复旦大学顺利录取提供保障。

今年，复旦大学着力促进区域、城乡入学机会公平，统筹考虑各地考生人数、生源质量和各专业就业情况等因素，确定分省分专业招生计划。各省市招生总计划数不少于上一年。

为增加考生报考机会，复旦大学在20多个省市的本科提前批也投放了招生计划。招生专业主要为学校传统优势专业和国家紧缺专业，包括社会科学试验班、自然科学试验班、技术科学试验班等试验班大类；德语、法语、俄语等主流外语类专业；核工程与核技术、法医学、护理学(含助产士)等国家紧缺专业。

今年，复旦大学在本科普通批(本科第一批)中新增“工科试验班(新工科本研贯通)”招生大类，下设“智能科学与技术(卓越班)”和“微电子科学与工程(卓越班)”两个专业，拟各招生30人。

据悉，“工科试验班(新工科本研贯通)”专业新生将享受达到直研基本要求免试直研的优惠政策，以及产学研融合培养、出国交流和荣誉项目培养的特色培养计划，使之成为国内领先、国际一流的新工科人才培养高地。

此外，复旦大学“本科荣誉项目”今年继续扩展至材料科学系、大数据学院、国际关系与公共事务学院、环境科学与工程系等21个院系。该项目以富有挑战性的荣誉课程和高标准的科研实践为核心，旨在培养既具备深厚专业基础，又具有前沿学术视野和持久竞争力的拔尖创新人才。到2020年左右，“本科荣誉项目”计划覆盖全校所有院系。 (记者 吴振东)

(责编：郝孟佳、熊旭)