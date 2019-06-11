原标题：参赛经历成为大学生抹不掉的珍贵记忆

中国高等教育学会今年发布2014-2018年中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果，在“2018年全国普通高校竞赛排行结果（本科）”榜单中，武汉理工大学以获得119次奖项、总分100分的成绩，位列全国第一。

对这则消息，即将毕业的武汉理工大学学生何佳琛深有感触，“4年里做了一件令我骄傲和自豪的事情，感恩队友、老师、学校，让我在竞赛的道路上遇见了最好的自己。”

4年来，何佳琛从对大桥斜拉索的一个观察构想起步，在学校老师的指导下，组建团队，依托于校内良好的科研平台和科创环境，研发出一款用于高精度拉索检测的索安机器人，在“创青春”省赛、国赛中脱颖而出，一举捧回2018年“创青春”创业大赛全国金奖。

武汉理工大学团委书记郎坤介绍，近年来，在学校的支持下，校内各级团组织充分发挥纽带作用，以学科竞赛为依托，着力提升大学生创新创业知识、能力、素养和信念，以赛促学，以赛促创，充分发挥学科竞赛的育人作用，着力培育创新创业“沃土”。

整合资源塑造科创体系“硬环境”

为了给学生打造良好的科创“硬环境”，让有创新想法的同学能够跨学科组合，学校将材料复合新技术国家重点实验室等34个国家级和省部级科研基地和3个省部级协同创新中心，面向全校学生开放。校院各级团委牵头打造了100多个创新团队和兴趣小组，畅通学生开展科创活动的“大门”。

2016年，何佳琛团队在研发过程中，遇到了现有索力计算方法精度低的“拦路虎”，大家查阅无数资料仍一筹莫展。他们找到学校“湖北省道路桥梁与结构工程重点实验室”寻求帮助。

在科研基地的支持下，经过一年多钻研，团队于2017年年底研发出了一项基于多点检测方案的索力高精度识别技术，成功解决了传统频率法拉索参数不确定带来的低精度问题，该成果夺得当年全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖。

这款鞋盒大小的机器人，只需点击终端按钮，就能沿桥梁拉索爬升至指定位置，采集拉索振动信号，识别出精确的索力值。既避免了人工高空作业的危险和封锁桥梁道路的不便，又提高了测量精度，还节省了一半的成本。

同样依托于学校创新基地成长的还有迅能科技工作室，在该校“引擎”创新基地的扶持下，团队2017年3月成立了武汉市炫能清洁能源科技有限公司，致力于振动能量转化技术的研发及产业化，作为新兴技术和绿色能源的载体，其核心产品在人体运动市场、车辆交通市场和海洋波浪能市场中，竞争优势和市场潜力巨大。

在武汉理工大学的校园内，依托学院实验室、科研基地、科技创新基地，建设具有学科和专业特色的创客空间，重点建成跨学院、跨学科创业梦工场10个，大学生创新创业基地28个，以及200多个校外高水平大学生创新创业研究基地，近3年，学校共资助自主创新研究基金项目2248项，国家大学生创新创业训练计划立项749项，3.4万余名本科生参与其中。

赛事引领培育校园科创“沃土”

学校充分连接行业、校友等校内外资源，每年举办100余场次、1.5万余人次参与的校院两级“博学科普讲堂”“优秀学子报告会”等系列科普教育活动，结合学院学科特色打造“一院一品一特色”，材料文化节、航海文化节、汽车文化节等都是特色鲜明，深受学生喜爱的科技文化节。

在此基础上，学校梳理搭建了“院级-校级-省部级-国家级”四级创新创业竞技平台，完善“竞赛奖金鼓励+奖学金奖励+竞技保研激励”政策保障体系。同时，每年开展院士报告、理工大讲堂、特色学科讲座和优秀学子沙龙等教育活动，校园科技创新文化氛围逐步形成。

每逢竞赛前夕，学校各级团委都会牵头，组织往届获奖的学生代表对参赛选手进行指导培训，在“传帮带”中提升学生的竞赛素养和专业素质，传承创新文化。

该校2015级车辆工程专业学生包智鹏和团队，曾凭借关于电动赛车优化的项目“瑞曼再智造”斩获2018年“创青春”创业大赛全国银奖。参赛前，他和团队就参加过指导培训，训练包括文本撰写、参赛答辩、路演模拟等环节，“就跟后来到了参赛现场一样，对我们熟悉比赛细节，锤炼比赛心态很有好处”。

回忆起2005年在学校参加科技创新活动的场景，徐林至今记忆犹新。本科4年，他一直泡在材料学院的实验室，在学院老师的指导下，从事“磷酸铁锂纳米的合成与修饰”和“钙钛矿功能材料的微波合成”的研究，申请了3项国家发明专利，发表了3篇学术论文。凭借这些研究成果，徐林参加了学校的“创新杯”、湖北省的“挑战杯”和全国的“挑战杯”比赛，一路攻城拨寨，屡屡获奖。

在他看来，参加各级科技作品竞赛，让个人的学术研究水平和学术交流能力得到极大锻炼。做科研时保持的创新思维方式，也提高了课堂学习效率。得益于大学里的科研经历和优异的成绩，此后，徐林赴美国哈佛大学攻读材料物理与化学联合培养博士。

创新的“沃土”盛开了科技之花。3年来，武汉理工大学在“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”大学生创业大赛等重大科技竞赛中获省部级以上奖项1400余项。

科创驱动打造创业实践“摇篮”

以科技文化为载体，连接校内外资源所构建的科技创新创业育人效应逐渐凸显。

依托学院实验室、科研基地、科技创新基地，学校建设具有学科和专业特色的创客空间，针对创业团队和初创企业发展不同阶段的需求，打造“创新创业园—孵化器—发展加速器”三级连接创新创业教育实践平台，为以创新为基础的创业实践提供有力保障。

在武汉理工大学经济学院电子商务与智能服务研究中心的支持下，2015级硕士研究生苏超超从事全国范围内柔性定制供应链的搭建、致力于研发行业最智能化和数据化的SaaS（服务的简称）系统，打造小批量柔性定制生产协作平台。截至去年，该公司已经获得1650万元的融资。

为提供更便捷的快递接收服务，材料科学与工程学院李自力博士依托学院新材料和智能材料研发支持，研发出“HGO BOX”系列零售柜，用户只需扫二维码开柜，拿完即走。这个国内率先使用RFID+机器视觉组合实现无人零售的公司，目前已完成数千万元的营收。

材料科学与工程学院的何江、陈寒小组，在材料复合新技术国家重点实验室的支持下，采用全蒸镀的技术制备了全无机钙钛矿薄膜。团队产品凭借其光转换效率高、成本低廉、微光性能好、低排放污染、易弯折的优点在物联网、智能制造、光伏发电领域有着巨大优势。

针对黄冈市黄州区留守儿童存在的监护缺失、心理障碍、行为越轨等问题，学校毕业研究生谢飞同学，依托湖北省人文社科重点研究基地中国残疾人事业发展研究中心，创建黄冈逸飞社会工作服务中心。

该项目通过构建线上CCOS儿童之家平台，建立电子档案，进行服务监测和需求评估，开展专业社工服务，从心理健康教育、行为习得、生活照料、学业教育等方面开展小组或素拓活动进行服务预防，促进儿童综合健康成长。已获批中央财政社会工作项目、湖北省委“希望伴飞”、民政厅“爱满荆楚”等5个重点项目。

回想起武汉理工大学的4年时光，网名为“@super白马王子”的学生觉得，参加全国大学生广告艺术大赛是他做过最正确的决定，有一个周末，为了在周一能够拿出一份策划案，他从早上9点一直写到晚上8点，一天都没有吃饭。

对于这段成长路上抹不去的回忆，他感慨万千：“我相信我们是什么样的人，取决于我们选择成为什么样的人。而我们参加竞赛能否获奖，取决于我们为之付出的努力和汗水。为自己所爱而不懈奋斗勇往无前，这就是青春。”（胡林 中国青年报·中青在线记者 雷宇）

(责编：郝孟佳、熊旭)