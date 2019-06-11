原标题：解读2019年大学生就业关键词

高考刚结束，填报志愿成了令考生们或犹疑或纠结的头等大事。

哪些专业发展前景好，就业率高？哪些专业月收入和就业满意度好？当前大学生就业率与就业环境究竟如何？这些问题都是考生填报志愿时需要考量的重要因素。

10日，第三方社会调查机构麦可思研究院发布《2019年中国大学生就业报告（就业蓝皮书）》（以下简称《报告》），针对大学生就业率、就业趋势、薪酬情况等问题，回应公众关切，也为考生提供了一份志愿填报的“参考书”。

本科就业率持续缓慢下降 深造比例持续上升

本科就业率怎么样，就业环境如何？报告给出的答案是，2018届大学毕业生的就业率为91.5%。其中，本科毕业生就业率（91.0%）持续缓慢下降，较2014届（92.6%）下降1.6个百分点；高职高专毕业生就业率为92.0%，较2014届（91.5%）上升0.5个百分点。近两届高职高专毕业生就业率高于同届本科。

《报告》显示，2018届本科毕业生“受雇工作”的比例为73.6%，连续五届持续下降；“自主创业”的比例（1.8%）较2014届（2.0%）略有下降；“正在读研”（16.8%）及“准备考研”（3.3%）的比例较2014届分别增长3.2个、1.4个百分点。

2018届高职高专毕业生“受雇工作”的比例为82.0%，较2014届下降1.5个百分点；“自主创业”的比例（3.6%）较2014届（3.8%）略有下降；“读本科”的比例（6.3%）连续五届上升，较2014届增长2.1个百分点。

《报告》由此得出结论，由于深造的分流，毕业生待就业压力没有明显增加。2018届本科毕业生待就业比例为4.2%，较2014届（4.5%）略有下降；2018届高职高专毕业生待就业比例为7.5%，较2014届（8.1%）降低0.6个百分点。

应届大学毕业生月收入呈现上升趋势 2018届平均月薪4624元

月薪是衡量一个专业就业前景的重要指标。对于学生来说，每个月能赚多少钱，往往比就业率更加实在、重要。

《报告》显示，2018届大学毕业生的月收入（4624元）比2017届（4317元）增长了307元，比2016届（3988元）增长了636元。其中，2018届本科毕业生的月收入（5135元）比2017届（4774元）增长了361元，比2016届（4376元）增长了759元；2018届高职高专毕业生的月收入（4112元）比2017届（3860元）增长了252元，比2016届（3599元）增长了513元。

《报告》称，从近三届的趋势可以看出，应届大学毕业生月收入呈现上升趋势。2018届大学毕业生月收入高于城镇居民2018年月均可支配收入（3271元）。

2018届毕业后在一线城市就业的本科生月收入为6525元，比在“新一线”城市就业的本科毕业生月收入（5117元）高1408元；2018届毕业后在一线城市就业的高职高专生月收入为5121元，高于在“新一线”城市就业的高职高专毕业生月收入（4221元）900元。

其中，2018届本科毕业生月收入最高的学科门类是工学（5485元），最低的是历史学（4348元）。在本科主要专业中，2018届毕业生月收入较高的是信息安全（6972元）、软件工程（6733元）、网络工程（6597元）。

本科工学、管理学毕业生就业率最高

高考志愿填报的关键节点，哪些专业就业势头好，哪些专业受到“职场冷遇”，自然是考生和家长最关心的问题之一。

《报告》指出，2018届本科毕业生就业率最高的学科门类是工学（93.1%），其次是管理学（92.7%）；最低的是法学（85.1%）。2018届本科毕业生就业率最高的专业类是电气类（95.5%）。2018届本科毕业生就业率排前三位的专业是软件工程（96.8%）、能源与动力工程（96.8%）、工程管理（95.8%）。

2018届高职高专毕业生就业率最高的专业大类是生化与药品大类（93.7%），其次是公共事业大类、材料与能源大类（均为93.3%）。2018届高职高专毕业生就业率最高的专业类是食品药品管理类（94.5%）。2018届高职高专毕业生就业率排前三位的专业是高压输配电线路施工运行与维护（97.1%）、电气化铁道技术（95.9%）、电力系统自动化技术（95.5%）。

麦可思有关负责人通过与以往数据比较发现，本科学科门类中的艺术学、经济学、理学毕业生就业率下降较多。高职高专专业大类中的资源开发与测绘大类、医药卫生大类、土建大类毕业生就业率上升较多。

此外，《报告》还发布了就业“绿牌红牌”专业目录。目录显示，2019年本科就业绿牌专业包括：信息安全、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、通信工程、数字媒体艺术。其中，信息安全、软件工程、网络工程、通信工程、数字媒体艺术连续三届绿牌。

据介绍，绿牌专业指的是失业量较小，就业率、薪资和就业满意度综合较高的专业，为需求增长型专业。行业需求增长是造就绿牌专业的主要因素。

而绘画、历史学、应用心理学、音乐表演、化学、法学成为2019年本科就业红牌专业。其中，历史学、音乐表演、法学连续三届“亮红牌”。“红牌专业指的是失业量较大，就业率、薪资和就业满意度综合较低的专业。红绿牌专业反映的是全国总体情况，各省区、各高校情况可能会有差别。这与相关专业毕业生供需矛盾有关。”这位负责人说。

大学生自主创业成功率低但收入涨幅高

《报告》称，2018届大学毕业生自主创业比例为2.7%，较2014届（2.9%）略有下降。其中，高职高专毕业生自主创业的比例（3.6%）高于本科毕业生（1.8%）。此外，有6.2%的2015届大学毕业生三年内自主创业。2015届毕业即自主创业的大学毕业生中，三年后有44.8%的人仍坚持自主创业，比2014届（46.2%）低1.4个百分点。2015届本科毕业生三年内自主创业主要集中在教育行业（19.8%）。2015届高职高专毕业生三年内自主创业主要集中在零售业（14.8%）。

创业艰辛，但它带来的收益明显更高。《报告》显示，大学毕业生自主创业人群月收入优势明显。2015届本科毕业生半年后自主创业人群的月收入为5131元，三年后为11882元，涨幅为132%，明显高于2015届本科毕业生平均水平（半年后为4042元，三年后为7441元，涨幅为84%）。2015届高职高专毕业生半年后自主创业人群的月收入为4601元，三年后为9726元，涨幅为111%，明显高于2015届高职高专毕业生平均水平（半年后为3409元，三年后为6005元，涨幅为76%）。（记者 晋浩天）

(责编：郝孟佳、熊旭)