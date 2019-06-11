原标题：安徽宣城市工业学校培育宣纸工艺传承人掠影

安徽省宣城市工业学校宣纸工艺专业毕业生曹红宗，践行服务家乡、服务社会的理念，创办宣纸加工企业和销售公司，带领乡亲们一起增收致富，为村里20多名劳动力提供了稳定的就业岗位。

“慢工才能出细活，学习装裱心首先要静下来。”4月9日，在宣城市工业学校宣纸工艺专业实训车间，两名学生携手合作，苦练装裱技术。

青檀树皮是制作宣纸的主要原料。在当地青檀种植园，学生们聆听老师讲述皖南造纸的历史故事，学习有关青檀树的相关知识，探寻宣纸原料的奥秘。

“学习晒纸时，我们也不知道弄破多少张纸了，不是那里断了，就是这里透了，真的非常难！”在一遍遍的反复练习中，学生们在收获本领的同时，也不断加深着对工匠精神的理解。

“看师傅袋料似乎很简单，一拉一杵就让装满料的袋子在水槽中翻滚。要想掌握这项工艺的操作要领，就要按照师傅的指点多动手、多实践。”学生刘诚一边练习袋料，一边分享自己的心得体会。

点角牵纸，将湿纸的一角先缓缓牵起，再分三条线牵下,动作讲究纤柔、细心。仅仅牵纸这一项技巧，学生们往往需要学上一个月才能基本掌握。

捞纸需要两个人通力合作，分别负责掌帘和抬帘，用竹帘在水槽中将纸浆舀起，再由其中负责掌帘的人将竹帘上刚刚成型的湿纸一张张摞在一起。这是学生们在观摩、聆听师傅的演示、讲解。

在师傅手把手的悉心指导下，学生刻苦练习眼到、心到、手到本领，裁剪出合格的纸张。剪纸也是宣纸制作工艺的重要环节。

“90后”小伙子曹红宗从安徽省宣城市工业学校宣纸工艺专业毕业后，自主创立一家宣纸制造企业，至今已近10年，初心未改。

“因为热爱，所以坚守。”谈及宣纸，曹红宗显得十分兴奋。“宣纸制作工艺烦琐，正是时间剔除了其中的杂质，才让宣纸获得了‘千年寿纸’的美誉。手工艺人对精品的执着追求，是宣纸能够挑战时间的秘诀。”曹红宗深有体会地说。

宣纸制作是一门不能着急的手艺。从青檀皮料的伐条、蒸煮、浸泡、剥皮、日光晒干，到燎草的鞭草、打料、洗涤漂白，再到配水、配胶、捞纸、压榨焙纸，宣纸制作全过程要耗费数月时间。“每一步都必须做到位，否则将前功尽弃。”这是每一位宣纸手艺人都明白的道理。

“为什么只有泾县能产宣纸？为什么宣纸如此洁白？为什么用宣纸创作的书画历经百年依然‘白净如昔’？”这些问题，曹红宗打小接触家乡的宣纸时就已产生。“在学校学习的3年，自己的这些疑问一一得到解答，也让我体会到宣纸制作所蕴含的匠心需要有人传承。”他充满信心地说。

在宣城市工业学校的实训车间，青石板砌成的水槽边，曹红宗的学弟学妹、宣纸工艺专业的几名学生正忙碌着。他们两人一组，抬着竹帘在水槽中左右晃动两下，一张刚刚成型的湿润宣纸便被捞了起来。

“这项看起来似乎很简单的步骤，其实需要练习很多年才能真正上手。”学校教师汪海海介绍说，“捞纸考验悟性和相互间的配合，浆水中的浸泡则考验的是耐力，烘纸房考验的是耐心，而牵纸、排纸需要的则是细致。”他说，在这里，学生要学习的不仅是宣纸的制作工艺，更是对传统的坚守和精益求精的职业精神。

也正是凭借着这种在学校养成的职业精神，让宣纸工艺专业2007级毕业生陈露获得了持久发展的力量。如今，她已成长为中国宣纸集团公司的骨干化验员，负责纸浆样品的日常检验工作。“纸浆化验一点儿也不能马虎，一个指数出了错误，制造出来的纸品就会不合格。”她说。

“培养具有‘工匠精神’的宣纸工艺传承人，我们责无旁贷。”汪海海说，正是经过历经时间检验的“呛、捶、捞、晒、剪”的过程，一张张洁白规整的宣纸才得以诞生。同样要经过千锤百炼，我们的学生才能够成长为合格的宣纸工艺传承人。（记者 张学军 摄 方梦宇 文）

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